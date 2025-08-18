जन्माष्टमी पर ग्वाल यादव समाज ने निकाली शोभायात्रा, जय कन्हैयालाल के लगाए जयकारे

जिला ग्वाल यादव समाज ने कृष्ण जन्माष्टमी पर सदर 15 मुहाल ग्वालटोली से शोभायात्रा निकाली। सदर से विष्णु चौराहा, शास्त्री चौक, छावनी परिषद से होते हुए पंजाब बैक पास पहुंचे। यहां विधायक प्रदीप लारिया ने यादव समाज के मुखिया महाते, चौधरी, दीवान का चंदन और भगवा गमछा से स्वागत किया। शोभायात्रा का समापन राधे कृष्ण मंदिर में हुआ।
भक्त जय कन्हैयालाल लाल के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अखाड़ा दल, बरेदी नृत्य मंडली, डमरू दल, सैरा गायन टोली व डीजे की धुनों पर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की विशेष झांकी शामिल हुई। जगदीश महाते, कमल चौधरी, पन्ना दीवान, दीना लंबरदार, हीरा पहलवान, मुन्ना दीवान व डॉ. राजेन्द्र यादव ने राधा-कृष्ण का स्वागत किया। शोभायात्रा में पूर्व पार्षद श्वेता यादव, यश यादव, अतुल यादव, श्याम बाबू, पंचायत सदस्य प्रतिनिधि चंदन यादव, प्रमोद यादव, पवन लंबरदार, जितेंद्र यादव, शिवप्रसाद यादव, मुन्ना यादव, हीरा पहलवान, पप्पू यादव, रौशन पहलवान, अमित शेर व अमित यादव आदि मौजूद रहे।