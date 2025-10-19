Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

भाईदूज तक दिन में शहर के अंदर से नहीं निकलेंगे भारी वाहन

भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने लोगों ने दिया धरना, जिससे त्योहारों पर लोग आसानी से कर सकें खरीदी

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 19, 2025

Heavy vehicles will not be allowed to pass through the city during the day till Bhai Dooj.

थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए

बीना. पिछले कई दिनों से शहर के बीच से भारी वाहनों को निकाला जा रहा है, जहां से सुबह आठ से रात दस बजे तक की नो एंट्री का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए बाहर से आने वाले भारी वाहन शहर के बीच से निकल रहे हैं, जिससे हमेशा हादसों का डर बना रहता है। पत्रिका लगातार इस संंबंध में खबर प्रकाशित कर रही है, जिसके बाद शनिवार को युवाओं ने खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज पर धरना दिया और थाना प्रभारी अनूप यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें निर्णय लिया गया है कि त्योहार तक शहर के अंदर से शाम चार से रात आठ बजे तक भारी वाहन नहीं निकाले जाएंगे।
गौरतलब है कि पिछले कुछ माह से खिमलासा ओवरब्रिज निर्माण व खुरई में भी ओवरब्रिज का निर्माण होने के कारण कई वाहनों के लिए डायवर्ट करके बीना से निकाला जा रहा है, जिससे शहर में हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों खुरई रोड पर ट्रक की चपेट में आने से दो डाक विभाग के कर्मचारियों की जान चली गई थी। त्योहार पर भीड़ होने के बाद भी वाहन निकल रहे थे। पत्रिका द्वारा लगातार खबर प्रकाशित करने शनिवार को कुछ युवाओं ने खुरई रोड पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर विधायक निर्मला सप्रे व थाना प्रभारी अनूप यादव मौके पर पहुंचे थे और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि शहर में एंट्री सीधे तौर पर बंद नहीं कर सकते हैं, इसका अधिकार कलेक्टर को है, लेकिन लोगों की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया कि त्योहार तक शाम चार से रात आठ बजे कोई भी भारी वाहन शहर के अंदर से नहीं निकाले जाएंगे। प्रदर्शन करने वालों में रोशन रजक, गोलू ठाकुर, लोकेश परिहार, गजेंद्र ठाकुर, सौरभ राजपूत, देवेंद्र रजक, धीरेंद्र चौहान, मुनीम, छोटू, आशीष आदि शामिल हैं।

पहले दिन ही दिखा असर
भारी वाहनों की कुछ समय के लिए हुई नो एंट्री का असर शहर में पहले दिन ही दिखाई दिया, जिससे बाजार करने आए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ा। वहीं, खुरई रोड पर बड़े वाहनों को पुलिस ने रोक दिया, जिससे वहां पर लंबी कतार वाहनों की लगी रही। जिन्हें रात दस बजे के बाद शहर के अंदर से निकलने दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भाईदूज तक दिन में शहर के अंदर से नहीं निकलेंगे भारी वाहन

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

औद्योगिक क्षेत्र जाने वाली सड़क में हर कदम पर गड्ढे, फिर भी जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

The road leading to the industrial area has potholes at every step, yet the authorities are not taking any action.
सागर

मंदिरों में मनाई रमा एकादशी, भगवान का नई पोशाक से हुआ श्रृंगार

सागर

पांच दिन बाद भी सागर पुलिस के हाथ खाली क्योंकि मुखबिर तंत्र कमजोर, लोगों में आक्रोश

सागर

रिजर्वेशन न मिलने से बढ़ी परेशानी, शौचालय में बैठकर यात्रा करने मजबूर

Unable to get reservations increased the trouble, forcing people to travel sitting in the toilet.
सागर

अप्रेल में बजट की बैठक के बाद नहीं हुई नपा परिषद की बैठक, विकास कार्यों पर नहीं हो पा रही चर्चा

The Municipal Council did not meet after the budget meeting in April, and development work was not discussed.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.