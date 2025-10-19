भाईदूज तक दिन में शहर के अंदर से नहीं निकलेंगे भारी वाहन

बीना. पिछले कई दिनों से शहर के बीच से भारी वाहनों को निकाला जा रहा है, जहां से सुबह आठ से रात दस बजे तक की नो एंट्री का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए बाहर से आने वाले भारी वाहन शहर के बीच से निकल रहे हैं, जिससे हमेशा हादसों का डर बना रहता है। पत्रिका लगातार इस संंबंध में खबर प्रकाशित कर रही है, जिसके बाद शनिवार को युवाओं ने खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज पर धरना दिया और थाना प्रभारी अनूप यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें निर्णय लिया गया है कि त्योहार तक शहर के अंदर से शाम चार से रात आठ बजे तक भारी वाहन नहीं निकाले जाएंगे।

गौरतलब है कि पिछले कुछ माह से खिमलासा ओवरब्रिज निर्माण व खुरई में भी ओवरब्रिज का निर्माण होने के कारण कई वाहनों के लिए डायवर्ट करके बीना से निकाला जा रहा है, जिससे शहर में हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों खुरई रोड पर ट्रक की चपेट में आने से दो डाक विभाग के कर्मचारियों की जान चली गई थी। त्योहार पर भीड़ होने के बाद भी वाहन निकल रहे थे। पत्रिका द्वारा लगातार खबर प्रकाशित करने शनिवार को कुछ युवाओं ने खुरई रोड पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर विधायक निर्मला सप्रे व थाना प्रभारी अनूप यादव मौके पर पहुंचे थे और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि शहर में एंट्री सीधे तौर पर बंद नहीं कर सकते हैं, इसका अधिकार कलेक्टर को है, लेकिन लोगों की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया कि त्योहार तक शाम चार से रात आठ बजे कोई भी भारी वाहन शहर के अंदर से नहीं निकाले जाएंगे। प्रदर्शन करने वालों में रोशन रजक, गोलू ठाकुर, लोकेश परिहार, गजेंद्र ठाकुर, सौरभ राजपूत, देवेंद्र रजक, धीरेंद्र चौहान, मुनीम, छोटू, आशीष आदि शामिल हैं।