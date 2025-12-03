3 दिसंबर 2025,

बुधवार

सागर

लव मैरिज के बाद मायके से नहीं लौटी पत्नी तो पति ने लगा ली फांसी

लव मैरिज के बाद जब पत्नी मायके गई और वापिस नहीं आई तो प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला मकरोनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 बटालियन का है।

सागर

Rizwan ansari

Dec 03, 2025

लव मैरिज के बाद जब पत्नी मायके गई और वापिस नहीं आई तो प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला मकरोनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 बटालियन का है। मंगलवार को युवक का शव उसके ही घर में फंदे पर लटका मिला है। शव का पीएम कराने के बाद जब परिजनों को सौंपा गया तो युवक के परिजन लडक़ी के मायके पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और मृतक के परिजनों को समझाइश दी।
मृतक के परिजन राकेश कुमार लोधे ने बताया कि 27 वर्षीय विकास पुत्र मनोज लोधे ने करीब 7 माह पहले महक उर्फ शालू बैन से लव मैरिज की थी। महक के परिवार के लोग इस शादी से खुश नहीं थे। दीपावली की ग्यारस के समय महक के परिजन उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गए थे। जिसके बाद से महक गायब थी। विकास और उसके परिजनों को शक हुआ तो छानबीन शुरू की। लकड़ी के परिजनों से महक की जानकारी ली गई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। लडक़ी के पिता महेश बैन, बहन निकिता बैन ने विकास को बताया कि महक का एक्सीडेंट हो गया है और वह नागपुर में एक अस्पताल में इलाजरत है। जब विकास ने उससे मिलने की मांग रखी तो लडक़ी के परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी। विकास तभी से मानसिक रूप से परेशान था। मंगलवार की सुबह विकास का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

Published on:

03 Dec 2025 04:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / लव मैरिज के बाद मायके से नहीं लौटी पत्नी तो पति ने लगा ली फांसी

