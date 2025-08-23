शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी है, तो नगर पालिका के कर्मचारी कहां हैं, हर दिन ली जाए उपस्थिति- अपर आयुक्त

बीना. नगर प्रशासन एवं विकास विभाग की टीम शुक्रवार को नगर पालिका पहुंची। टीम में शामिल अपर आयुक्त परीक्षित संजय राव झाड़े भोपाल ने अध्यक्ष लता सकवार, एसडीएम विजय डेहरिया सहित पार्षदों से चर्चा की।

अपर आयुक्त ने कहा कि कचरा कलेक्शन करने के लिए बिना टैंडर एवी इंफ्रा कंपनी को काम देना बड़ी अनियमितता है और इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि रैमकी कंपनी फिर से काम करने तैयार है, लेकिन कंपनी को बकाया राशि का कितना भुगतान किया जाएगा और हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे यह बताना होगा। जिसपर अध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहले कचरा डंप की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि यदि कंपनी आ भी गई, तो कचरा कहां डंप होगा। उन्होंने कचरा कलेक्शन नगर पालिका से कराने की भी बात कही, जिसपर अपर आयुक्त का कहना था कि कलेक्शन के बाद कचरा रैमकी के प्लांट को भेजना होगा, जिसके लिए हर माह लाखों रुपए खर्च होंगे। अपर आयुक्त ने नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की जानकारी ली, जिसमें करीब 170 कर्मचारी बताए गए हैं, जिसपर उनका कहना था कि इतने दिन से शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी है, तो कर्मचारी क्या कर रहे हैं। जबकि नगर पालिका में 74 लाख रुपए वेतन का भुगतान हो रहा है। उन्होंने नगर पालिका में अटेंडेंस सिस्टम लगाकर सफाई कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति दर्ज कराने और कौन कहां काम कर रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए कहा। साथ ही एफएसटी प्लांट के पास बाउंड्रीवॉल बनाई जाए और नई जगह भी कचरा डंप के लिए तलाश की जाए। एसडीएम ने कहा कि कुरुआ एफएसटी प्लांट पर गर्मी में कचरे में आग लगने पर, बारिश में गंदगी फैलने पर तत्कालीन सीएमओ जगनेरिया से वहां बाउंड्रीवॉल बनाने कहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। नपाध्यक्ष ने भी सीएमओ की गलती मानी। इस अवसर पर सहायक संचालक भोपाल बबीता मरकाम, संयुक्त संचालक राजेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री मेघ तिवारी, सीएमओ विनय मिश्रा सहित पार्षद उपस्थित थे।