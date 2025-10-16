अधूरा ओवरब्रिज निर्माण बना वाहन चालकों को मुसीबत, फिर भी जल्द काम पूरा नहीं करा पा रहे अधिकारी



जानकारी के अनुसार 47 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ब्रिज का कार्य दो वर्ष में पूरा होना था और शुरुआत में कंपनी ने तेजी से काम किया, लेकिन फिर लापरवाही बरती गई। अधिकारियों के निर्देश के बाद भी कंपनी ने काम में तेजी नहीं लाई, तो कुछ माह पूर्व टेंडर निरस्त कर दिया है और फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। अब नई कंपनी का टेंडर होने के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। जबकि इस गेट पर सडक़ और रेल यातायात का दबाव ज्यादा होने के कारण वाहन चालक परेशान हैं। बार-बार गेट बंद होने पर वाहन चालकों को गेट खुलने के इंतजार में रुकना पड़ता है। क्योंकि यहां से निकलने के लिए कोई अच्छा दूसरा रास्ता नहीं है।