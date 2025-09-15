Patrika LogoSwitch to English

नाना के साथ चॉकलेट लेने जा रहे ढाई साल के मासूम को बेलगाम कार ने रौंदा, दर्दनाक मौत

Road Accident : सानौधा थाना क्षेत्र के परसोरिया में स्थित पेट्रोल पंप के पास हुए दर्दनाक हादसे में एक ढ़ाई बर्षीय मासूम की जान चली गई है। पुलिस थार चालक की तलाश में जुटी है।

Sep 15, 2025

ढाई साल के मासूम की सड़क हादसे में मौत (Photo Source- Patrika)

Road Accident : मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल होकर हो रहे हैं। जबकि, इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। रफ्तार के कहर की ताजा बानगी देखने को मिली एमपी के सागर जिले के अंतर्गत आने वाले सानौधा थाना क्षेत्र के परसोरिया में, जहां स्थित पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ढ़ाई बर्षीय मासूम की जान चली गई है।

बताया जा रहा है कि, हादसे में जान गवाने वाला नन्हा आयुश लोधी नरसिंहपुर जिले के गुड़वारा ग्राम में रहता था। वो परसोरिया गांव में स्थित अपने ननिहाल आया था। आयुश अपने नाना विजय लोधी के साथ शाम करीब 6.15 बजे चॉकलेट लेने पैदल दुकान जा रहा था कि, अचानक पीछे से आई एक बेलगाम दौड़ती थार गाड़ी के ड्राइवर अमन पिता बबलू जैन निवासी परसोरिया ने पीछे से टक्कर मार दी।

फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

ढाई साल के मासूम की सड़क हादसे में मौत (Photo Source- Patrika)

इस भीषण हादसे में आयुश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग उसे इलाज को बीएमसी लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इधर, घटना के बाद सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर ने मामला दर्ज करते हुए थार गाड़ी को जब्त कर लिया है। जबकि, फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज बीएमसी में शव के पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजन के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

15 Sept 2025 09:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / नाना के साथ चॉकलेट लेने जा रहे ढाई साल के मासूम को बेलगाम कार ने रौंदा, दर्दनाक मौत

