नाना के साथ चॉकलेट लेने जा रहे ढाई साल के मासूम को बेलगाम कार ने रौंदा, दर्दनाक मौत

Road Accident : मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल होकर हो रहे हैं। जबकि, इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। रफ्तार के कहर की ताजा बानगी देखने को मिली एमपी के सागर जिले के अंतर्गत आने वाले सानौधा थाना क्षेत्र के परसोरिया में, जहां स्थित पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ढ़ाई बर्षीय मासूम की जान चली गई है।