‘जैसीनगर’ नाम पर बवाल, मंत्री बोले- नहीं बदलेगा नाम, लेकिन सीएम कर चुके हैं घोषणा

गोविंद सिंह राजपूत ने आगे कहा कि जैसीनगर के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और भोली-भाली जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वह यह नहीं जानते कि यह जनता सब जानती है कि कौन, क्या कर रहा है। राजपूत ने कहा कि कांग्रेसियों के साथ मिलकर कुछ भाजपा नेता षड़यंत्र कर भ्रम फैला रहे है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में न आएं, अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करें। आप लोग जो चाहेंगे, वही होगा। जैसीनगर का नाम नहीं बदला जाएगा। जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा है उनके लिए हमारे क्षेत्र की जनता ही जवाब देगी।यह बात भी जैसीनगर की आम जनता की थी। (mp news)