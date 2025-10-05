‘जैसीनगर’ नाम पर बवाल, मंत्री बोले- नहीं बदलेगा नाम, लेकिन सीएम कर चुके हैं घोषणा

jaisinagar name change controversy govind singh rajput (फोटो- सोशल मीडिया)
Jaisinagar Name Change Controversy: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Govind Singh Rajput) ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर में कुछ लोग भ्रम फैला कर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जनता का फैसला सर्वमान्य है। (mp news)
गोविंद सिंह राजपूत ने आगे कहा कि जैसीनगर के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और भोली-भाली जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वह यह नहीं जानते कि यह जनता सब जानती है कि कौन, क्या कर रहा है। राजपूत ने कहा कि कांग्रेसियों के साथ मिलकर कुछ भाजपा नेता षड़यंत्र कर भ्रम फैला रहे है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में न आएं, अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करें। आप लोग जो चाहेंगे, वही होगा। जैसीनगर का नाम नहीं बदला जाएगा। जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा है उनके लिए हमारे क्षेत्र की जनता ही जवाब देगी।यह बात भी जैसीनगर की आम जनता की थी। (mp news)
मंत्री राजपूत ने बताया कि जैसीनगर एक ऐतिहासिक नगर है, जो क्षत्रिय समाज की वैभवशाली परंपरा और हिंदू धार्मिक विरासत का प्रतीक है। यहां एक प्राचीन बड़े महादेव का मंदिर भी है। जो भगवान शिव की पूजा का प्राचीन केंद्र है। यह मंदिर स्थानीय संस्कृति और धार्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। जैसीनगर का नाम यथावत ही रखा जा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही सागर से जैसीनगर के नाम बदलने को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। (mp news)
