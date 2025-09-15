Patrika LogoSwitch to English

सागर

चौबीस घंटे खुलने का किया था दावा, कई दिनों से बंद जन औषधि केन्द्र

लोगों को नहीं मिल पा रही सस्ती दवाएं, औषधि केन्द्र खुलने के बाद से ही बरती जा रही है लापरवाही

सागर

sachendra tiwari

Sep 15, 2025

It was claimed that it is open 24 hours, but Jan Aushadhi Kendra has been closed for many days
जन औषधि केन्द्र में डला ताला

बीना. लोगों को सस्ती व अच्छी दवाई दिलाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ पीएम मोदी ने वर्चुअल किया था, लेकिन यह जन औषधि केन्द्र न तो समय से खुलता है, न ही यहां पर सभी प्रकार की दवाईयां मिलती हैं। साथ ही आए दिन यह बंद भी रहता है, जिससे जरूरतमंदों के लिए दवा नहीं मिल पाती है।
दरअसल कई कामों को कराने के लिए रेलवे पहले उसका आंकलन नहीं करती है। यही कारण है कि 12 मार्च 2024 को रेलवे स्टेशन पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने जिस जन औषधि केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ किया था, वह कई दिनों से बंद है। रेलवे ने जब इसका शुभारंभ किया था, तब यह दावा किया गया था कि यह चौबीस घंटे खुलेगा और इसपर सभी प्रकार की दवाएं मिलेंगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे लोगों के लिए इसका लाभ नहीं मिल पाया है और यह केवल एक औपचारिकता पूरी कर रहा है।

चौबीस की जगह किया 12 घंटे का अनुबंध
चौबीस घंटे खोलने के लिए कोई भी एजेंसी इसे लेने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद रेलवे ने एक एजेंसी सेे सिर्फ 12 घंटे जन औषधि केन्द्र खोलने का अनुबंध किया था, लेकिन यह पूरे बारह घंटे भी नहीं खुलता था और अब वह पूरी तरह से बंद है।

नहीं रखी जाती थीं आवश्यक दवाइयां
इस जन औषधि केन्द्र के खुलने के बाद से यहां पर सभी प्रकार की दवाइयां नहीं मिलती थीं। शुरुआती समय में दर्द, बुखार, एनर्जी पाउडर, डायपर सहित कुछ अन्य दवाएं थीं, जबकि सामान्य मेडिकल पर सभी दवाएं रहती हैं। सभी प्रकार की दवाएं न मिलने के कारण यहां पर कर्मचारी का भी खर्च नहीं निकलता था, शायद इसी वजह इसे बंद कर दिया गया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / चौबीस घंटे खुलने का किया था दावा, कई दिनों से बंद जन औषधि केन्द्र

