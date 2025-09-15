चौबीस घंटे खुलने का किया था दावा, कई दिनों से बंद जन औषधि केन्द्र

बीना. लोगों को सस्ती व अच्छी दवाई दिलाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ पीएम मोदी ने वर्चुअल किया था, लेकिन यह जन औषधि केन्द्र न तो समय से खुलता है, न ही यहां पर सभी प्रकार की दवाईयां मिलती हैं। साथ ही आए दिन यह बंद भी रहता है, जिससे जरूरतमंदों के लिए दवा नहीं मिल पाती है।

दरअसल कई कामों को कराने के लिए रेलवे पहले उसका आंकलन नहीं करती है। यही कारण है कि 12 मार्च 2024 को रेलवे स्टेशन पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने जिस जन औषधि केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ किया था, वह कई दिनों से बंद है। रेलवे ने जब इसका शुभारंभ किया था, तब यह दावा किया गया था कि यह चौबीस घंटे खुलेगा और इसपर सभी प्रकार की दवाएं मिलेंगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे लोगों के लिए इसका लाभ नहीं मिल पाया है और यह केवल एक औपचारिकता पूरी कर रहा है।