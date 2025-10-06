करवा चौथ: महिलाएं बाजार में पहुंच रही साड़ी खरीदने, ब्यूटी पार्लरों पर भी बुकिंग

बीना. करवा चौथ पर्व को लेकर बाजारों में रौनक लौट आई है। महिलाएं साडिय़ों की खरीदारी करने में व्यस्त हैं। साड़ी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। साथ ही ब्यूटी पार्लर भी अभी से बुक हो गए हैं। जगह-जगह करवा, छलनी सहित पूजन की सामग्री की दुकानें भी लगी हैं।

जानकारी के अनुसार इस बार जॉर्जेट, सिल्क साड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। साड़ी व्यापारी विजय सुंदरानी ने बताया कि करवा चौथ के अवसर पर हर साल महिलाएं नई साड़ी खरीदती हैं। इस बार सिल्क, जॉर्जेट साड़ियों की बिक्री अधिक हो रही है। वहीं, डिजाइनर ब्लाउज और आधुनिक पैटर्न की साड़ियों का ट्रेंड हैं। करवा चौथ के कुछ दिनों पहले से ही ग्राहकी को देखते हुए दुकानदार अच्छे व्यापार की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल स्टोर्स से महिलाएं चूडिय़ां, मेंहदी और श्रंगार का सामान खरीद रही हैं।