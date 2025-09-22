खिमलासा पुलिस ने पांच हजार लीटर महुआ लहान किया नष्ट, 17 लीटर कच्ची शराब जब्त

बीना. महुआ से हानिकारक कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ खिमलासा पुलिस ने कार्रवाई कर बसाहरी टांड़ा में दबिश देकर करीब पांच हजार लीटर शराब जब्त की है। साथ ही तीन आरोपियों को 17 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है।

खिमलासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल ने बताया कि रविवार को बसाहारी टांड़ा में दबिश देकर करीब पांच हजार लीटर महुआ लहान नष्ट किया। इस लहान से कच्ची शराब तैयार की जाती और अवैध रूप से विक्रय की जाती, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने लहान नष्ट कराया। शराब बनाने वाले इतने शातिर हैं कि वह घर के अंदर जमीन में प्लास्टिक के 20 से 50 लीटर के कुप्पा दबाकर रखे हुए मिले। वह इनमें लहान तैयार कर शराब बनाते हैं। पुलिस ने बसाहरी टांड़ा में छिपाकर रखी गई महुआ लहान निकालकर उसे नष्ट कर दिया।