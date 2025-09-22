Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

खिमलासा पुलिस ने पांच हजार लीटर महुआ लहान किया नष्ट, 17 लीटर कच्ची शराब जब्त

तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, घरों में बनाई भट्टी पर बनाई जा रही थी शराब

सागर

sachendra tiwari

Sep 22, 2025

Khimlasa police destroyed 5,000 litres of mahua lahan and seized 17 litres of raw liquor.
जब्त की गई शराब

बीना. महुआ से हानिकारक कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ खिमलासा पुलिस ने कार्रवाई कर बसाहरी टांड़ा में दबिश देकर करीब पांच हजार लीटर शराब जब्त की है। साथ ही तीन आरोपियों को 17 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है।
खिमलासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल ने बताया कि रविवार को बसाहारी टांड़ा में दबिश देकर करीब पांच हजार लीटर महुआ लहान नष्ट किया। इस लहान से कच्ची शराब तैयार की जाती और अवैध रूप से विक्रय की जाती, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने लहान नष्ट कराया। शराब बनाने वाले इतने शातिर हैं कि वह घर के अंदर जमीन में प्लास्टिक के 20 से 50 लीटर के कुप्पा दबाकर रखे हुए मिले। वह इनमें लहान तैयार कर शराब बनाते हैं। पुलिस ने बसाहरी टांड़ा में छिपाकर रखी गई महुआ लहान निकालकर उसे नष्ट कर दिया।

पुलिस को देखकर भागे आरोपी
अवैध रूप से शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को जैसे ही बसाहारी टांड़ा में पुलिस पहुंची, तो टांड़ा में इस कारोबार में लिप्त लोग भागते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने देलाबाई पति वीरा बंजारा (31) निवासी बसाहरी टांडा, परियाबाई पति मोहन उर्फ मोनू बंजारा (45) निवासी बसाहरी टांडा व मोहन पिता धम्मा बंजारा (45) निवासी बसाहरी टांड़ा को 17 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खिमलासा पुलिस ने पांच हजार लीटर महुआ लहान किया नष्ट, 17 लीटर कच्ची शराब जब्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.