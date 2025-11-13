स्कूलों में ताला: ब्लॉक के तीन प्राथमिक स्कूलों की दर्ज संख्या हुई शून्य, डल गया ताला

फाइल फोटो
बीना. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की स्थिति साल दर साल दयनीय होती जा रही है। शासकीय स्कूलों में अभिभावक बच्चों को प्रवेश नहीं दिला रहे हैं, जिससे तीन स्कूलों की दर्ज संख्या शून्य होने पर ताला डल चुका है और पंद्रह स्कूल ऐसे हैं, जो आने वाले सालों में बंद हो जाएंगे। क्योंकि इनमें कुछ स्कूल ऐसे हैं, जिनकी दर्ज संख्या दो है।
जनपद शिक्षा केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक 110 और माध्यमिक स्कूल 70 हैं, जिनमें 15 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें दर्ज संख्या दस से कम है। उमरिया, रसीलपुर और सनाई पिपरिया प्राथमिक स्कूल में दर्ज संख्या 0 होने से ताला डल चुका है और यहां पदस्थत शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया है। साल दर साल घट रही स्कूलों की संख्या घटने से यह स्थिति निर्मित हो रही है और आने वाले दिनों में इन स्कूलों में भी ताला डल सकता है। इसके बाद भी उपस्थिति बढ़ाने को लेकर कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। प्रवेश दिलाने के नाम पर अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं।
शिक्षकों की मनमानी पड़ रही भारी
ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शिक्षक मनमर्जी से स्कूल पहुंचते हैं और अध्यापन कार्य भी ठीक से नहीं कराते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को देखते हुए अभिभावकों ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इ-अटेंडेंस को लेकर भी लापरवाही बरतने वाले शिक्षक गंभीर नहीं हैं। बच्चों को शासन की मध्याह्न भोजन योजना, गणवेश, साइकिल आदि योजनाएं भी लुभा नहीं पा रही हैं।
मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव
शासकीय स्कूलों में अच्छे भवन, खेल मैदान आदि मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के कारण भी दर्ज संख्या कम हो रही है। जर्जर भवनों में हादसों का डर रहता है। शौचालयों में गंदगी पसरी रहती है। मूलभूत सुविधाओं बढ़ाई जाएं, तो इससे भी स्कूलों की संख्या पर असर दिखेगा।
भेजी गई है जानकारी
कम दर्ज संख्या वाले बच्चों की जानकारी जिला कार्यालय भेजी गई है। आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।
महेन्द्र सिंह, बीआरसीसी, बीना
फैक्ट फाइल
स्कूल दर्ज संख्या
पीएस उमरिया 0
रसीलपुर 0
सनाई पिपरिया 0
भोजपुर 2
हरिजनटोला निवोदा 10
कचनौदा 9
केथनी 5
रुपउ 2
बलारखेड़ी 5
खितोसा 2
मुरयाना 4
सोनचर 9
तजपुरा 2
बरौदिया एरन 2
कजरई 6
मूडरी 6
साथनी 9
एमएस जुगपुरा 9
