कटरा मंदिर मेले में गई महिलाओं के मंगलसूत्र, चेन गले से छीने

संदिग्ध महिला को पकड़े हुए महिलाएं
बीना. कटरा मंदिर के पास एकादशी पर्व पर आयोजित मेले में कई महिलाओं के मंगलसूत्र व बच्चों की हाय अज्ञात महिला चोर गिरोह ने चोरी कर ली। मेले की भीड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात महिलाओं के गिरोह ने 15 से अधिक महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी कर लिए। घटना से मेले में अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार, एकादशी के अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में कटरा मंदिर के पास आयोजित मेले में पहुंचे थे। इस दौरान मेले में महिलाओं की भीड़ अधिक थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ अज्ञात महिलाओं ने योजना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। जिन महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी गए हैं उनमें प्रियंका कुशवाहा, ऊषा बाई, सुरमनी लोधी, विमलाबाई, जानकीबाई, निर्मला अवस्थी सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान दो बच्चों की सोने की हाय भी चोरी गई हैं।
महिलाओं ने पकड़ा संदिग्ध महिला को
इसी बीच कुछ महिलाओं ने सर्तकता दिखाते हुए एक संदिग्ध महिला को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं, मेले में हुई चोरी की घटनाओं से श्रद्धालुओं में भय और असंतोष का माहौल रहा। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं शिकायत करने के लिए पुलिस थाने पहुंची।
नहीं थी पर्याप्त पुलिस
लोगों ने बताया कि मेले में पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं थे। जिसका फायदा उठाकर ही चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लोगों ने कहा कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रखी जानी थी। क्योंकि पूर्व में भी मेेले में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिससे सबक लेकर व्यवस्था की जानी थी।
कर रहे हैं जांच
जिन महिलाओं के साथ चोरी की घटनाएं हुई हैं, उनकी शिकायत दर्ज कर ली है। घटना के सामने के कुछ वीडियो सामने आए है, जिनकी जांच से चोरों की तलाश की जा रही है।
अनूप यादव, थाना प्रभारी, बीना
