कटरा मंदिर मेले में गई महिलाओं के मंगलसूत्र, चेन गले से छीने

बीना. कटरा मंदिर के पास एकादशी पर्व पर आयोजित मेले में कई महिलाओं के मंगलसूत्र व बच्चों की हाय अज्ञात महिला चोर गिरोह ने चोरी कर ली। मेले की भीड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात महिलाओं के गिरोह ने 15 से अधिक महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी कर लिए। घटना से मेले में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, एकादशी के अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में कटरा मंदिर के पास आयोजित मेले में पहुंचे थे। इस दौरान मेले में महिलाओं की भीड़ अधिक थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ अज्ञात महिलाओं ने योजना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। जिन महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी गए हैं उनमें प्रियंका कुशवाहा, ऊषा बाई, सुरमनी लोधी, विमलाबाई, जानकीबाई, निर्मला अवस्थी सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान दो बच्चों की सोने की हाय भी चोरी गई हैं।