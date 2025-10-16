मिनी धनतेरस गुरु पुष्य नक्षत्र में बाजार में वर्षा धन, सराफा बाजार में 50 करोड़ से ज्यादा गहनों की हुई खरीदी

सागर. दीपावली त्योहार के पहले बुधवार को पुष्य नक्षत्र पर बाजार में मिनी धनतेरस बन गई। मिनी धनतेरस पर बाजार में धन वर्षा हुई। करोड़ो रुपए के कारोबार से बाजार गुलजार हो गया। सोने-चांदी के बढ़ते दामों का असर सराफा बाजार में नहीं हुआ। शुभ मुहूर्त में महिलाएं गहने खरीदने के लिए पहुंची। इसके साथ ही चांदी और सोने के सिक्कों की मांग रही। पुष्य नक्षत्र पर दो दिन में सराफा बाजार में 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ, हालांकि मंगलवार को सोने-चांदी के दामों में करीब 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। बुधवार को चांदी 1 लाख 90 हजार रुपए किलो पर पहुंच गई, जो मंगलवार को 1 लाख 82 हजार रुपए किलो थी। वहीं 24 कैरेट सोने दस ग्राम सोने के दाम 1 लाख 32 हजार पर पहुंच गए।शादी-विवाह व दैनिक उपयोग के आभूषणों की बिक्रीसराफा बाजार में पुष्य नक्षत्र पर जमकर धन बरसा।