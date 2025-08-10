बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पचास प्रतिशत से ज्यादा नुकसान, पांच करोड़ रुपए की भेजी मांग

बीना. बेतवा और बीना नदी के आसपास बाढ़ से खराब हुई फसलों का सर्वे किया जा रहा है और यहां फसलों में पचास प्रतिशत से ज्यादा नुकसान आंका जा रहा है। इसके आधार पर ही राहत राशि के लिए मांग भेजी गई है।

जानकारी के अनुसार बाढ़ से बीस गांवों की करीब चार हजार हैक्टेयर की फसल खराब हुई है, जिसका सर्वे पटवारी कर रहे हैं। यहां 36 घंटे से ज्यादा फसल पानी में डूबे रहने बर्बाद हुई हैं, जिससे नुकसान पचास प्रतिशत से ऊपर आंका जा रहा है। इसी नुकसान के अनुसार किसानों को राहत राशि देने के लिए करीब पांच करोड़ रुपए की मांग राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई है।