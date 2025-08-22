बीना. मोतीचूर नदी पर बना वर्षों पुराना स्टाप डेम जर्जर होने लगा है, लेकिन फिर भी इसकी मरम्मत कराने की सुध कोई नहीं ले रहा है। जबकि यहीं विसर्जन कुंड होने से गणेश और देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है।नदी के बीच में बने स्टाप डेम के ऊपर से लोग एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं और वाहन भी निकलते हैं। जबकि स्टाप डेम का दूसरा छोर जर्जर होता जा रहा है। पानी के बहाव में नीचे से पत्थर निकल गए हैं, जिससे ऊपर से तो स्टाप डेम सही दिख रहा है, लेकिन नीचे से खोखला होता जा रहा है। यदि यहां मरम्मत कार्य नहीं कराया गया, तो बड़ा हादसा हो सकता है। स्टाप डेप के पास ही विसर्जन कुंड है और लोग यही से कुद दिनों बाद प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। इस वर्ष बारिश ज्यादा होने के कारण कटाव और बढ़ता ही जा रहा है।