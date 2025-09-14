Patrika LogoSwitch to English

सागर

भाजपा पार्षद पर 25 साल की युवती का आरोप, ‘मेरे कपड़े फाड़े और…’

mp news: युवती का आरोप- पार्षद ने 4 दिन तक बंधक बनाया, मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए और निकाह के लिए दबाव बनाता रहा...।

सागर

Shailendra Sharma

Sep 14, 2025

sagar
25 year girl made serious allegations against a BJP parshad

mp news: मध्यप्रदेश के सागर में एक भाजपा पार्षद पर 25 साल की युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। युवती का आरोप है कि भाजपा पार्षद उस पर निकाह के लिए दबाव बना रहा है। उसने 4 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा उसके कपड़े फाड़े दिए और मारपीट भी की। जिस पार्षद पर युवती ने आरोप लगाए हैं वो उसके पिता की उम्र का है और भाजपा पार्षद की उम्र 60 साल है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि जब पुलिस थाने में शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।

25 साल की युवती के पीछे पड़ा 60 साल का भाजपा पार्षद

25 साल की पीड़ित युवती का आरोप है कि शहर के लाजपतपुरा वार्ड से भाजपा पार्षद नईम खान उसके पीछे पड़ा है। युवती ने बताया कि वो पहली बार पीली कोठी पर नई खान से मिली थी औ तब नईम खान ने उससे कहा कि वो वार्ड का पार्षद है अगर कोई काम हो तो मुझे फोन लगा लेना। लेकिन मोबाइल लेने के बाद वो गलत मैसेज करने लगा। जब युवती ने उससे कहा कि आप मेरे पिता जैसे हो तो वो कहने लगा कि सभी को यही बताना कि मैं तुम्हारा अंकल हूं और मैं भी सभी के सामने वैसा ही व्यवहार करूंगा लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो प्राइवेट होगा। 4 सितंबर की पूरी रात पार्षद नईम उसे फोन कर परेशान करता रहा वो कह रहा था कि तुम आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे घर वालों को फंसा दूंगा।

'कपड़े फाड़े..4 दिन तक बंधक बनाकर रखा'

पीड़ित युवती ने बताया कि 5 सितंबर को जब वो पार्षद नईम खान के कार्यालय गई तो उसने उसे वहां बंधक बना लिया। वो चीखती चिल्लाती रही लेकिन किसी तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। उस पर निकाह करने के लिए दबाव डाला गया, मारपीट की गई। किसी तरह वो वहां से भागी और बस में चढ़ी तो रायसेन में बाबू, आमिर और नईम खान ने उसे जबरदस्ती बस से उतार लिया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर उससे कहा कि अब तुम इस हालत में घर जाओ। पीड़िता के मुताबिक जब उसकी मां शिकायत दर्ज कराने केंट थाने गई तो पार्षद के दबाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।

Published on:

14 Sept 2025 04:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भाजपा पार्षद पर 25 साल की युवती का आरोप, ‘मेरे कपड़े फाड़े और…’

