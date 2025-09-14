भाजपा पार्षद पर 25 साल की युवती का आरोप, ‘मेरे कपड़े फाड़े और…’

25 साल की पीड़ित युवती का आरोप है कि शहर के लाजपतपुरा वार्ड से भाजपा पार्षद नईम खान उसके पीछे पड़ा है। युवती ने बताया कि वो पहली बार पीली कोठी पर नई खान से मिली थी औ तब नईम खान ने उससे कहा कि वो वार्ड का पार्षद है अगर कोई काम हो तो मुझे फोन लगा लेना। लेकिन मोबाइल लेने के बाद वो गलत मैसेज करने लगा। जब युवती ने उससे कहा कि आप मेरे पिता जैसे हो तो वो कहने लगा कि सभी को यही बताना कि मैं तुम्हारा अंकल हूं और मैं भी सभी के सामने वैसा ही व्यवहार करूंगा लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो प्राइवेट होगा। 4 सितंबर की पूरी रात पार्षद नईम उसे फोन कर परेशान करता रहा वो कह रहा था कि तुम आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे घर वालों को फंसा दूंगा।