एमपी में बीजेपी नेत्री पर बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला

नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन और उनके पति अलकेश जैन को पार्टी से निष्कासित किए जाने का जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिका है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आपके और आपके पति ने भाजपा के प्रत्याशी बृजबिहारी पटेरिया का सीधा विरोध किया था और पार्टी संगठन के पास इसकी शिकायत व प्रमाण मौजूद हैं। आपके द्वारा इस संबंध में जवाब मांगा गया था जो कि आपके द्वारा जवाब दिया गया लेकिन वो भी संतोषजनक नहीं है इसलिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार आप दोनों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है।