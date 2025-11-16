एमपी में बीजेपी नेत्री पर बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला

MP BJP OFFICE
MP News: मध्यप्रदेश में भाजपा पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक बीजेपी नेत्री को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मामला सागर जिले के है जहां देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा जैन और उनके पति अलकेश जैन को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश के बाद जिलाध्यक्ष ने नेहा जैन व उनके पति अलकेश जैन के निष्कासन का आदेश जारी कर दिया है।
नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन और उनके पति अलकेश जैन को पार्टी से निष्कासित किए जाने का जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिका है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आपके और आपके पति ने भाजपा के प्रत्याशी बृजबिहारी पटेरिया का सीधा विरोध किया था और पार्टी संगठन के पास इसकी शिकायत व प्रमाण मौजूद हैं। आपके द्वारा इस संबंध में जवाब मांगा गया था जो कि आपके द्वारा जवाब दिया गया लेकिन वो भी संतोषजनक नहीं है इसलिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार आप दोनों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है।
बता दें कि नेहा जैन पर कांग्रेस पार्षद त्रिवेंद्र जाट को पीआईसी में शामिल करने का भी आरोप था। इस संबंध में भी उनसे पार्टी ने जवाब मांगा था। जिसके जवाब में नेहा जैन ने कहा कि पार्षद त्रिवेंद्र जाट ने 25 मार्च 2023 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है जो कि तथ्यहीन है। क्योंकि त्रिवेंद्र जाट सभी भाजपा विरोधी कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रहे हैं जो कि आज तक जारी है। जिसके प्रमाण स्वरूप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमाणित हैं।
