एमपी के कपल ने हरियाणा में की खुदकुशी, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

couple commits suicide in Haryana
mp news: मध्यप्रदेश के सागर के रहने वाले दंपति ने हरियाणा के रेवाड़ी में सुसाइड कर लिया। दोनों के शव मकान में फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें शव मां-बाप को सौंपने की बात लिखी है। दंपति ने पांच साल पहले लव मैरिज की थी और रेवाड़ी में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सुसाइड करने वाले कपल की पहचान राजकुमार (26) और उसकी पत्नी हाली (22) के तौर पर हुई है। राजकुमार के भाई महेन्द्र ने बताया कि राजकुमार और हाली ने साल 2020 में लव मैरिज की थी और शादी के बाद ही नौकरी की तलाश में हरियाणा चले गए थे। वहां रेवाड़ी के धारूहेड़ा में दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। महेंद्र ने ये भी बताया कि बीती रात दोनों किसी की मैरिज एनिवर्सिरी की पार्टी में गए थे। शनिवार की सुबह राजकुमार ने नाश्ता किया और फिर कमरे में चला गया। करीब 10 बजे जब उसने बड़े भाई राजकुमार के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला । उसने खिड़की से देखा तो भाई-भाभी फांसी के फंदे पर लटके थे।
राजकुमार ने शुक्रवार की रात सोशल मीडिया पर स्टेट्स डाला था और उसमें लिखा था 'सभी भाईयों को आखिरी गुड नाइट'। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है- 'हमारी डेडबॉडी हमारे मां-बाप आएं तो उनको दे देना, नहीं तो यहीं पर दाह संस्कार कर देना। हमारा सामान भाई को सौंप देना।' पुलिस आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग