एमपी के कपल ने हरियाणा में की खुदकुशी, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

सुसाइड करने वाले कपल की पहचान राजकुमार (26) और उसकी पत्नी हाली (22) के तौर पर हुई है। राजकुमार के भाई महेन्द्र ने बताया कि राजकुमार और हाली ने साल 2020 में लव मैरिज की थी और शादी के बाद ही नौकरी की तलाश में हरियाणा चले गए थे। वहां रेवाड़ी के धारूहेड़ा में दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। महेंद्र ने ये भी बताया कि बीती रात दोनों किसी की मैरिज एनिवर्सिरी की पार्टी में गए थे। शनिवार की सुबह राजकुमार ने नाश्ता किया और फिर कमरे में चला गया। करीब 10 बजे जब उसने बड़े भाई राजकुमार के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला । उसने खिड़की से देखा तो भाई-भाभी फांसी के फंदे पर लटके थे।