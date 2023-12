नपा कर्मचारियों को नहीं मिला नवंबर माह का वेतन, हो रहे परेशान

हर माह के पहले सप्ताह में ही नपा कर्मचारियों को वेतन मिल जाता था, लेकिन इस माह अभी तक वेतन न मिला है, जिससे वह आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं।

Napa employees did not receive salary for the month of November