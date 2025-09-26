दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार, पीडि़ता के गर्भपात की मिली मंजूरी

मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह का कहना है कि मामले में नियमानुसार नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना था। वहां से उसके माता पिता के सुपुर्द करना था। यदि माता-पिता अपने बेटी को अपने साथ रखने से इंकार करते तो बाल संप्रेषण गृह में बालिग होने तक रखना था। लेकिन पुलिस ने लड़की को आरोपियों के साथ जाने दिया और जब पिता ने न्यायालय की शरण ली तब लड़की को कोर्ट में पेश किया गया।