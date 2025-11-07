Patrika LogoSwitch to English

बीना सिंचाई परियोजना के खुले पाइप से खेत में बार-बार भर रहा पानी, दो बार फसल हो गई खराब

किसान ने एसडीएम से कार्रवाई कर मुआवजा की मांग लेकर सौंपा आवेदन, खेत में चार जगह खुले हैं पाइप

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 07, 2025

Open pipes from the Bina irrigation project repeatedly flooded the fields, resulting in crop failure twice.

खेत में भरा पानी

बीना. ग्राम हांसलखेड़ी में बीना सिंचाई नदी परियोजना के अंतर्गत डाली गई पाइप लाइन से आए पानी के कारण दोनों सीजन की फसल खराब हो गई है। इसकी शिकायत किसान ने गुरुवार को एसडीएम विजय डेहरिया से कर कार्रवाई करने की मांग है।
किसान गजेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह ने शिकायत में उल्लेख किया है कि उनकी आठ हैक्टेयर कृषि भूमि हांसलखेड़ी में है, जिसमें बीना सिंचाई नदी परियोजना के अंतर्गत अप्रैल, मई 2025 में 2 फीट चौड़ाई वाले पाइप डाले गए हैं, जिसको डायवर्ट कर पूरे खेत में अलग-अलग चार स्थानों पर पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे पूरी कृषि भूमि खराब हो गई है। खेत में कई स्थानों पर गड्ढे बन गए हैं, जिसका मुआवजा भी नहीं मिला है। पाइप लाइन को बंद भी नहीं किया गया है और काम रोक दिया है। बारिश के मौसम में इन पाइपों से पानी निकलने से खेत में पानी भर गया था और सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। इसकी शिकायत करने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। इसके बाद गुरुवार की सुबह जब वह खेत फसल देखने पहुंचे, तो पाइप लाइन से बहुत तेज पानी निकल रहा था, जो खेत में भर जाने से फसल रबी सीजन की बोई गई फसल खराब हो गई है, जिससे करीब तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शिकायत में उल्लेख किया है कि लाइन पटकुई के खेतों से होती हुई आई है, जहां पाइप खुले हुए हैं और वहीं से पानी आता है। किसान ने बताया कि फसलें नष्ट होने से आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, जिससे खाद, बीज की व्यवस्था न हो पाने से फिर से बोवनी कर पाना भी संभव नहीं है। किसान ने मुआवजा राशि प्रदान करने और पाइप लाइन को बंद करने संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

