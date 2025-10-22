दो माह में बीस से ज्यादा मवेशी आए ट्रेन की चपेट में, रेलवे स्टेशन के अंदर आने पर नहीं लग पा रही रोक

बीना. रेलवे स्टेशन सहित आसपास का रेलवे ट्रैक खुला होने के कारण आए दिन मवेशी ट्रेनों से टकरा रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो किसी दिन मवेशियों के कारण बड़ा रेल हादसा भी हो सकता है।

ट्रैक पर घूम रहे आवारा मवेशी ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन कभी ट्रेन की चपेट में आने से मवेशी की मौत हो जाती है, तो कभी उन्हें बचाने के चक्कर में ड्राइवर के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकनी पड़ती है। जबकि जंक्शन से वंदेभारत, शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस जैसी हाइस्पीड ट्रेनें गुजरती हैं, जिन्हें किसी मवेशी के सामने आने से तत्काल रोकना मुमकिन नहीं होता है।

दरअसल रेलवे ने पूरे मंडल में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाए जाने के कारण जागरूकता अभियान चलाया था और लोगों को अपने मवेशी बांधकर रखने व रेलवे ट्रैक पर नहीं आने देने के लिए जागरूक किया, लेकिन ट्रैक पूरी तरह से खुला होने के कारण कहीं से भी मवेशी अंदर आ जाते हैं। यह मवेशी ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन रेलवे इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है और स्टेशन परिसर के साथ रेलवे ट्रैक पर मवेशियों को घूमते देखा जा सकता है। पिछले दो महीनों की बात करें, तो बीस से ज्यादा मवेशी ट्रेन की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से कुछ ही जान भी जा चुकी है।