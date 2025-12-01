घटयात्रा और ध्वाजारोहण के साथ शुरू हुआ पंचकल्याण महोत्सव, आज होगा भगवान का जन्म

2 दिसंबर (जन्म कल्याण)

सुबह 6.35 बजे - अभिषेक, शांतिधारा

सुबह 8.35 बजे - जन्म, बधाई, हवन

सुबह 9.30 बजे - आचार्यश्री के प्रवचन

दोपहर 12.30 बजे - सौधर्म इंद्र का आगमन

दोपहर 3 बजे - आचार्यश्री के प्रवचन

शाम 7 बजे - महाआरती, शास्त्र सभा

रात्रि 8.30 बजे - पालना झुलाना, बालक्रीड़ा

3 दिसंबर (तप कल्याण)

सुबह 6.35 बजे - अभिषेक, शांतिधारा

सुबह 9.15 बजे - आचार्यश्री के प्रवचन

दोपहर 12.30 बजे - दरबार, राज्याभिषेक, राज तिलक, राज व्यवस्था

दोपहर 3.10 बजे - वैराग्य व दीक्षा विधि

दोपहर 4 बजे- आचार्यश्री के प्रवचन

शाम 8 बजे - शास्त्र सभा

शाम 8.30 बजे - सांस्कृतिक कार्यक्रम

4 दिसंबर (ज्ञान कल्याण)

सुबह 6.35 बजे - अभिषेक, शांतिधारा

सुबह 9.15 बजे - आचार्यश्री के प्रवचन

सुबह 10 बजे - महामुनि की आहारचर्या

दोपहर 12.30 बजे - मंत्र आराधना

दोपहर 3 बजे - केवलज्ञान उत्पत्ति, समोशरण की रचना

दोपहर 4 बजे - दिव्य ध्वनि

शाम 7 बजे - महाआरती

रात्रि 8 बजे - शास्त्र सभा, सम्मान समारोह

5 दिसंबर (मोक्ष कल्याण)

सुबह 6.35 बजे - अभिषेक, शांतिधारा

सुबह 8.32 बजे - निर्वाण संस्कार विधि

सुबह 8.40 बजे - आचार्यश्री के प्रवचन

सुबह 9.30 बजे - मोक्ष कल्याणक पूजन, विश्व शांति महायज्ञ

सुबह 10.36 बजे - जिनबिंब की स्थापना

दोपहर 1 बजे - कलाशारोहण, ध्वाजारोहण, सप्त गजरथ फेरी