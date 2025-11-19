पटरी पर उतरने के लिए मजबूर यात्री, जल्दबाजी में गिरकर घायल हो जाते हैं

दरअसल जंक्शन पर प्लेटफॉर्म का निर्माण कई साल पहले कराया गया था, उस समय सीमित कोच के साथ ट्रेनों का संचालन किया जाता था, लेकिन अब 22 से 26 कोच तक की ट्रेन चलती है जो चार व पांच नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी होती हैं, तो कुछ कोच प्लेटफॉर्म के बाहर हो जाते हंै। जिसके कारण यात्रियों को चढऩे-उतरने में परेशानी होती है। इस दौरान यदि किसी से जरा सी भी चूक हो जाए, तो गिरने से उसकी जान भी जा सकती है। इस दौरान यात्रियों को यह अंदाजा लगाना पड़ता है कि ट्रेन आगे निकलेगी या प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी उसके हिसाब से वह उतरने के लिए तैयार होते हैं। यहां झेलम एक्सप्रेस, पंजाबमेल एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सहित अन्य लंबी ट्रेनें आती हैं, तो इंजन से जुड़े दो से तीन कोच प्लेटफॉर्म को पार कर जाते हैं।