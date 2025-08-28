मगरमच्छ दिखने के बाद लोग दहशत में, खेतों में काम करने में लग रहा डर

बीना. मोतीचूर नदी में तीन मगरमच्छ होने का दावा आसपास रहने वाले लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मगरमच्छों को देखा भी है, लेकिन वन विभाग की टीम दो दिन से तलाश कर रही, लेकिन अभी तक उसके निशान भी वन विभाग को नहीं मिले हैं।

मोतीचूर नदी के कनेर घाट के दूसरी ओर स्थित एक बगीचे के कर्मचारियों ने दो मगरमच्छों को देखा है। कृष्णा कुशवाहा ने बताया कि चार दिन पूर्व नदी किनारे उन्होंने एक बड़ा और एक छोटा मगरमच्छ देखा था। इसके बाद उस जगह पर काम करने में भी डर लग रहा है। कर्मचारियों को डर है कि कहीं वह अचानक हमला न कर दें। इसके अलावा देहरी रोड स्थित कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने भी मगरमच्छ देखे हैं। वन विभाग के कर्मचारी भी दो दिन से नदी के किनारे मगरमच्छों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दिया। डिप्टी रेंजर ओपी शिल्पी ने बताया कि टीम के साथ दो दिन से मगरमच्छों की तलाश कर रही है। नदी में पानी ज्यादा होने के कारण वह नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिन में दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जो दो शिफ्टों में निगरानी कर रहे हैं। लोगों के अनुसार मगरमच्छ देहरी रोड से कनेर घाट के आसपास दिखाई दिए हैं। अभी तक घाट के पास किसी ने मगरमच्छ नजर देखा है।