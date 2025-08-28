Patrika LogoSwitch to English

सागर

मगरमच्छ दिखने के बाद लोग दहशत में, खेतों में काम करने में लग रहा डर

वन विभाग की टीम दो दिन से कर रही तलाश, तीन मगरमच्छ होने का दावा कर रहे लोग

सागर

sachendra tiwari

Aug 28, 2025

People are in panic after seeing the crocodile, they are afraid to work in the fields
नदी किनारे बैठा वन विभाग का कर्मचारी

बीना. मोतीचूर नदी में तीन मगरमच्छ होने का दावा आसपास रहने वाले लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मगरमच्छों को देखा भी है, लेकिन वन विभाग की टीम दो दिन से तलाश कर रही, लेकिन अभी तक उसके निशान भी वन विभाग को नहीं मिले हैं।
मोतीचूर नदी के कनेर घाट के दूसरी ओर स्थित एक बगीचे के कर्मचारियों ने दो मगरमच्छों को देखा है। कृष्णा कुशवाहा ने बताया कि चार दिन पूर्व नदी किनारे उन्होंने एक बड़ा और एक छोटा मगरमच्छ देखा था। इसके बाद उस जगह पर काम करने में भी डर लग रहा है। कर्मचारियों को डर है कि कहीं वह अचानक हमला न कर दें। इसके अलावा देहरी रोड स्थित कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने भी मगरमच्छ देखे हैं। वन विभाग के कर्मचारी भी दो दिन से नदी के किनारे मगरमच्छों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दिया। डिप्टी रेंजर ओपी शिल्पी ने बताया कि टीम के साथ दो दिन से मगरमच्छों की तलाश कर रही है। नदी में पानी ज्यादा होने के कारण वह नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिन में दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जो दो शिफ्टों में निगरानी कर रहे हैं। लोगों के अनुसार मगरमच्छ देहरी रोड से कनेर घाट के आसपास दिखाई दिए हैं। अभी तक घाट के पास किसी ने मगरमच्छ नजर देखा है।

नदी घाट पर जाने से डर रहे लोग
बड़ा मंदिर के पास बने नदी के घाट पर जाने से भी लोग डर रहे हैं कि कहीं मगरमच्छ हमला ना कर दे। यही नहीं इसी घाट पर दस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा और यदि मगरमच्छों को पकड़ा नहीं गया, तो यहां लोगों को खतरा रहेगा।

