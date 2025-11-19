Patrika LogoSwitch to English

सागर

अजमेर व जयपुर जाने वाले लोग जानकारी लेकर ही करें यात्रा, नहीं तो होगी परेशानी

दयोदय एक्सप्रेस जाएगी केवल कोटा स्टेशन तक, अजमेर कोटा के बीच रहेगी निरस्त

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 19, 2025

People going to Ajmer and Jaipur should travel only after taking information, otherwise there will be trouble.

फाइल फोटो

बीना. इस महीने जहां एक दिन दोनों जोधपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी, तो वहीं दयोदय एक्सप्रेस भी लगातार 18 दिन तक अजमेर नहीं जाएगी। दयोदय ट्रेन सिर्फ कोटा तक जाएगी और वहीं से जबलपुर के लिए वापस लौटेगी। इससे यात्रियों को 18 दिन इस ट्रेन की सुविधा सिर्फ कोटा तक ही रहेगी।

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस 23 नवंबर को और 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 24 नवंबर को निरस्त रहेगी। जबकि इस ट्रेन से बड़ी संख्या में जिले से यात्री भोपाल-विदिशा व जयपुर एवं जोधपुर के लिए जाते हैं। वहीं 12181 अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक और 12182 जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक सिर्फ कोटा तक ही चलेगी। इन 18 दिन यह ट्रेन जबलपुर से कोटा के बीच ही संचालित होगी और कोटा से जयपुर के बीच निरस्त रहेगी। इसके अलावा 18573 विशाखापट्टनम-भगत की कोठी एक्सप्रेस 27 नवंबर को परिवर्तित मार्ग सोगरिया, गुडला, चंदेरिया, अजमेर व मारवाड़ होकर चलेगी।

जयपुर स्टेशन पर किया जा रहा पुनर्विकास कार्य

जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर्स फेज-2 का कार्य चल रहा है। इस कार्य के चलते दो ट्रेनों को निरस्त किया गया है और 16 ट्रेनों को आंशिक निरस्त किया गया है। वहीं सात ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। जिनमें बीना व मालखेड़ी जंक्शन से दोनों जोधपुर एक्सप्रेस और दोनों दयोदय एक्सप्रेस व विशाखापट्टनम एक्सप्रेस शामिल हैं। इससे यात्रियों को जयपुर व अजमेर की यात्रा करने के लिए कोटा से अन्य ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा।

सागर

