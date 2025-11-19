अजमेर व जयपुर जाने वाले लोग जानकारी लेकर ही करें यात्रा, नहीं तो होगी परेशानी

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस 23 नवंबर को और 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 24 नवंबर को निरस्त रहेगी। जबकि इस ट्रेन से बड़ी संख्या में जिले से यात्री भोपाल-विदिशा व जयपुर एवं जोधपुर के लिए जाते हैं। वहीं 12181 अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक और 12182 जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक सिर्फ कोटा तक ही चलेगी। इन 18 दिन यह ट्रेन जबलपुर से कोटा के बीच ही संचालित होगी और कोटा से जयपुर के बीच निरस्त रहेगी। इसके अलावा 18573 विशाखापट्टनम-भगत की कोठी एक्सप्रेस 27 नवंबर को परिवर्तित मार्ग सोगरिया, गुडला, चंदेरिया, अजमेर व मारवाड़ होकर चलेगी।