सागर

रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग, 86 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित

ब्रह्माकुमारीज सेवाकेन्द्र पर हुआ आयोजन, लोगों को किया रक्तदान करने जागरूक

सागर

sachendra tiwari

Aug 24, 2025

People participated enthusiastically in the blood donation camp, 86 units of blood were collected
रक्तदान करते हुए

बीना. ब्रह्माकुमारीज सेवाकेंद्र पर शनिवार को आयोजित रक्तदान शिविर में 86 यूनिट रक्त लोगों ने दान किया। शिविर में युवाओं से लेकर बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने रक्तदान किया। विधायक निर्मला सप्रे ने परिवार सहित 20 से अधिक लोगों के साथ रक्तदान किया। शिविर में 66 पुरुषों और 20 महिलाओं ने भाग लिया।
विश्व बंधुत्व दिवस पर महाअभियान
पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18 वीं पुण्यतिथि और विश्व बंधुत्व दिवस (25 अगस्त) के उपलक्ष्य में ब्रह्माकुमारीज समाजसेवा प्रभाग द्वारा यह रक्तदान महाअभियान चलाया जा रहा है। 25 अगस्त तक देशभर में डेढ़ लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का संकल्प लिया गया है। शिविर के शुभारंभ पर महामंडलेश्वर महंत राधामोहन दास महाराज ने कहा कि संसार एक विशाल कर्मक्षेत्र है, जहां रक्तदान जैसे पुण्य कार्य जीवन को सुरक्षित रखने वाला अदृश्य कवच बनते हैं। रक्तदान त्याग, करुणा और सहानुभूति का अभ्यास कराता है।

जनप्रतिनिधियों ने की सराहना
विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि रक्तदान कर उन्हें गर्व हो रहा है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि मिथक तोडकऱ रक्तदान में आगे आएं। नपाध्यक्ष लता सकवार ने शिविर की सफलता में नगर पालिका की ओर से सहयोग दिया और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जनकल्याण की भावना जगाते हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता शशि कैथोरिया और सेवाकेंद्र संचालिका बीके सरोज ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

पहली बार ब्रह्माकुमारी बहनों ने किया रक्तदान
खुरई सेवाकेंद्र प्रभारी किरण, बीके जानकी, बीके सरस्वती सहित कई बहनों ने पहली बार रक्तदान कर समाज को संदेश दिया कि नारी शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सामाजिक सेवा में भी अग्रणी है। इस दौरान स्टेशन मास्टर संतोष शर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, समाजसेवी मनीष सिंघई, इरफान खान, बीना रिफाइनरी के अधिकारी, पार्षद, व्यापारी और युवाओं ने भी रक्तदान किया। साथ ही सिविल अस्पताल बीना की टीम और खुरई से आए चिकित्सक व लैब तकनीशियन सहित अनेक स्वास्थ्यकर्मियों ने शिविर मेें सहयोग किया।

रिकॉर्ड बनाने की तैयारी
बीके जानकी ने बताया कि अब तक देशभर में 670 शिविरों के माध्यम से 50 हजार यूनिट रक्तदान हो चुका है। 25 अगस्त तक 1500 शिविरों के माध्यम से एक लाख से अधिक रक्तदान कर गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है।

Published on:

24 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग, 86 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित

