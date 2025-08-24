रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग, 86 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित

बीना. ब्रह्माकुमारीज सेवाकेंद्र पर शनिवार को आयोजित रक्तदान शिविर में 86 यूनिट रक्त लोगों ने दान किया। शिविर में युवाओं से लेकर बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने रक्तदान किया। विधायक निर्मला सप्रे ने परिवार सहित 20 से अधिक लोगों के साथ रक्तदान किया। शिविर में 66 पुरुषों और 20 महिलाओं ने भाग लिया।

विश्व बंधुत्व दिवस पर महाअभियान

पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18 वीं पुण्यतिथि और विश्व बंधुत्व दिवस (25 अगस्त) के उपलक्ष्य में ब्रह्माकुमारीज समाजसेवा प्रभाग द्वारा यह रक्तदान महाअभियान चलाया जा रहा है। 25 अगस्त तक देशभर में डेढ़ लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का संकल्प लिया गया है। शिविर के शुभारंभ पर महामंडलेश्वर महंत राधामोहन दास महाराज ने कहा कि संसार एक विशाल कर्मक्षेत्र है, जहां रक्तदान जैसे पुण्य कार्य जीवन को सुरक्षित रखने वाला अदृश्य कवच बनते हैं। रक्तदान त्याग, करुणा और सहानुभूति का अभ्यास कराता है।