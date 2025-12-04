बिना बेस तैयार किए मिट्टी पर पत्थर लगाकर कर रहे पिचिंग, पहली बारिश में ही धंस जाएंगे पत्थर

बीना. अमृत योजना 2.0 के तहत मोतीचूर नदी पर करीब पचास लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहे हैं और इसके बाद सौंदर्यीकरण का कार्य होना है, लेकिन इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अधिकारी निरीक्षण कर सिर्फ दिशा-निर्देश देते हुए नजर आते हैं।

बड़े मंदिर के सामने नदी पर दूसरी ओर पिचिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें पत्थर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए ठेकेदार ने बेस तैयार करना तो दूर मुरम तक नहीं डाली है और सीधे मिट्टी पर पत्थर लगाना शुरू कर दिया है। बारिश और नदी के तेज बहाव में यह पत्थर निकल जाएंगे या फिर धंसने लगेंगे। इसके बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार द्वारा शुरुआत से ही लापरवाही बरती जा रही है। बारिश के पूर्व नदी में विसर्जन कुंड में दूसरी तरफ पिचिंग करने के लिए कंक्रीट का बेस बनाया था, जो पानी के बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया है और अब यहां नए तरीके से कार्य शुरू किया जाएगा। यदि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ तो लाखों रुपए पानी में बह जाएंगे। साथ ही कार्य बहुत धीमी गति से भी किया जा रहा है। जबकि यहां अभी पार्क निर्माण, पाथ-वे, लाइटिंग का कार्य भी होना है। इस संबंध में उपयंत्री जयदीप शाक्यवार से जानकारी लेने फोन से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।