PM Modi का AI Video बनाकर कर रहा था दुकान का प्रमोशन, मांगनी पड़ी माफी

PM Modi AI Video Removed: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के जरिए ‘कुछ भी’ बनाने या गढ़ने से पहले परिणाम पर गंभीरता से विचार कर लें। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए रील या मीम बनाना भारी पड़ सकता है। ऐसा मामला सागर से आया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी का एआइ वीडियो आने से विवाद बढ़ गया।