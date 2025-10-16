PM Modi का AI Video बनाकर कर रहा था दुकान का प्रमोशन, मांगनी पड़ी माफी

AI Miss Use: सागर का युवक जिसने अपनी दुकान के प्रमोशन के लिए बनाया था pm modi का AI VIDEO,
PM Modi AI Video Removed: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के जरिए ‘कुछ भी’ बनाने या गढ़ने से पहले परिणाम पर गंभीरता से विचार कर लें। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए रील या मीम बनाना भारी पड़ सकता है। ऐसा मामला सागर से आया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी का एआइ वीडियो आने से विवाद बढ़ गया।
वीडियो में दिखाया गया कि मोदी दुकान संचालक अतुल जैन से हाथ मिलाते हैं। मोबाइल खरीदने की बात करते हैं। वीडियो मेें मोदी को सामान खरीदकर निकलते दिखाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी के अनुसार अतुल ने गलती मान वीडियो हटा दिया है। दूसरा वीडियो जारी कर माफी मांगी है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
सागर जिले के इस मामले में अधिवक्ता मयंक प्रजापति के मुताबिक यह बीएनएस की धारा 319 (2), 336 (3), 340 (2), 66 डी आइटी एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 21 का उल्लंघन है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग