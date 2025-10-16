एमपी में सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, 24 किन्नरों ने खाया जहर, दो की हालत गंभीर

Transgender mass Suicide Attempt Indore: एमपी के इंदौर में नंदलालपुरा इलाके में 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। गंभीर हालत में सभी को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। जानकारी मिल रही है कि दो गुटों में आपसी विवाद के कारण किन्नरों ने यह खौफनाक कदम उठाया है। मामला बुधवार देर शाम का है।