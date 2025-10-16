एमपी में सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, 24 किन्नरों ने खाया जहर, दो की हालत गंभीर

Transgender mass suicide Attempt Indore: जहर पीने की घटना के बाद किन्नरों ने सड़क पर किया हंगामा, चक्का जाम भी।
Transgender mass Suicide Attempt Indore: एमपी के इंदौर में नंदलालपुरा इलाके में 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। गंभीर हालत में सभी को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। जानकारी मिल रही है कि दो गुटों में आपसी विवाद के कारण किन्नरों ने यह खौफनाक कदम उठाया है। मामला बुधवार देर शाम का है।
इंदौर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया के मुताबिक पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम करीब 24 किन्नरों के एक साथ कोई जहरीला पदार्थ पीने की सूचना मिली। प्रारंभिक जांच में फिनायल पीने की बात सामने आ रही है।
जानकारी यह भी मिल रही है कि कुछ दिन पहले ही दो मीडियाकर्मियों ने किन्नरों के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद से विवाद जारी था। लेकिन किन्नरों ने ऐसा क्यों किया फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएमएचओ को सभी प्रभावितों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें किन्नर सड़क पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फिनायल पीने के बाद एक गुट से जुड़े किन्नरों ने नंदलालपुरा चौराहे पर चक्काजाम किया था। इस दौरान मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। किन्नर काफी देर तक हंगामा करते रहे। पुलिस ने समझा कर चक्काजाम खुलवाया।
बता दें कि इंदौर में सपना गुरु का एक गुट है और दूसरा गुट सीमा और पायल गुरु का है। दोनों के बीच अक्सर विवाद होते हैं। सपना गुरु का गुट धर्मांतरण का आरोप भी अक्सर लगाता रहता है। पहले भी दोनों गुटों में विवाद हो चुका है और प्रकरण भी दर्ज हुए हैं।
सूचना (Transgender mass Suicide Attempt Indore) मिलने पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया भी एमवायएच पहुंचे। उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया की दो किन्नर आईसीयू में भर्ती हैं।
