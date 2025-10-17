सफाई कर्मचारी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बीना/खुरई. शहर के सिंधी कैंप में सफाई कर्मचारी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला गया। आरोपी को पुलिस ने विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। घटना के विरोध में गुरुवार को सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे शहर में दोपहर तक गंदगी फैली रही और शहरवासी परेशान हुए।

गौरतलब है कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी दीपक बाल्मीकि (38) निवासी शास्त्री वार्ड, बुधवार सफाई करने सिंधी कैंप गया था, जहां अक्षय सिंधी ने डंडा से लगातार वार किए थे और गंभीर चोटें आने पर मौत हो गई थी। घटना के बाद गुस्साएं परिजनों व सफाई कर्मचारियों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर चार घंटे तक परसा चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम भी किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग जगहों पर टीम रवाना कर आरोपी अक्षय सिंधी के लिए गिरफ्तार कर लिया है, जिसका परसा चौराहा से थाने तक जुलूस भी निकाला। पुलिस ने आरोपी को विशेष न्यायालय सागर में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।