सफाई कर्मचारी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी, निकाला जुलूस
बीना/खुरई. शहर के सिंधी कैंप में सफाई कर्मचारी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला गया। आरोपी को पुलिस ने विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। घटना के विरोध में गुरुवार को सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे शहर में दोपहर तक गंदगी फैली रही और शहरवासी परेशान हुए।
गौरतलब है कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी दीपक बाल्मीकि (38) निवासी शास्त्री वार्ड, बुधवार सफाई करने सिंधी कैंप गया था, जहां अक्षय सिंधी ने डंडा से लगातार वार किए थे और गंभीर चोटें आने पर मौत हो गई थी। घटना के बाद गुस्साएं परिजनों व सफाई कर्मचारियों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर चार घंटे तक परसा चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम भी किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग जगहों पर टीम रवाना कर आरोपी अक्षय सिंधी के लिए गिरफ्तार कर लिया है, जिसका परसा चौराहा से थाने तक जुलूस भी निकाला। पुलिस ने आरोपी को विशेष न्यायालय सागर में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
आठ लाख की नकद सहायता राशि और नौकरी दी
पूर्व मंत्री व भूपेन्द्र सिंह ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए आठ लाख रुपए एकत्रित कराकर मृतक की पत्नी को दिए। साथ ही पति की जगह नौकरी दी गई और नियमित करने के लिए सीएम से चर्चा की। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की और सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटी।
पहले से हैं आरोपी पर दो मामले दर्ज
हत्या करने वाले आरोपी पर पूर्व से दो मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक मामला आम्र्स एक्ट, दूसरा मामला एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज है। इसके बाद आरोपी ने तीसरी घटना को अंजाम देते हुए हत्या की है।
अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर
आरोपी द्वारा करीब दो हजार वर्गफीट सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण कार्य किया गया था, जिसकी जांच करने के बाद गुरुवार को एसडीएम मनोज चौरसिया, सीएमओ राजेश मेहतेले पुलिस बल के साथ आरोपी के सिंधी कैंप स्थित घर पहुंचे, जहां पर सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को तोड़ा गया।
भेज दिया है जेल
आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसपर हत्या व एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने पर उसे विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया है।
सचिन परते, एसडीओपी, खुरई
