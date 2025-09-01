पुलिस ने पकड़ी 84 हजार की 126 लीटर अवैध शराब, एक आरोपी गिरफ्तार

बीना. पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 84 हजार रुपए की 126 लीटर शराब व तस्करी में उपयोग की गई कार को भी जब्त किया गया है।

थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल, एएसपी डॉ. संजीव उइके व एसडीओपी नितेश पटेल के मागदर्शन में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। 31 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नौगांव से सतौरिया की ओर कार क्रमांक यूपी 16 एस 5759 से अवैध शराब ले जाई जा रही थी। इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में स्टाफ मेवली गांव पहुंचा, जहां पर पुलिस ने कार को घेराबंदी कर रोका। कार में रखी 14 पेटी (126 लीटर) अवैध शराब कीमत 84 हजार रुपए सहित रवि पिता प्रकाश अहिरवार (25) निवासी निवोदिया चौकी मंडीबामोरा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध परिवहन कर रही कार, जिसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शराब कहां से लाई गई थी और कहां इसके बेचा जाना था, पुलिस इसकी जांच में जुटी है।