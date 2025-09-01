Patrika LogoSwitch to English

सागर

पुलिस ने पकड़ी 84 हजार की 126 लीटर अवैध शराब, एक आरोपी गिरफ्तार

तस्करी में उपयोग की गई कार भी जब्त, आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

सागर

sachendra tiwari

Sep 01, 2025

Police seized 126 liters of illegal liquor worth 84 thousand, one accused arrested
पुलिस गिरफ्त में आरोपी, जब्त की गई शराब

बीना. पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 84 हजार रुपए की 126 लीटर शराब व तस्करी में उपयोग की गई कार को भी जब्त किया गया है।
थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल, एएसपी डॉ. संजीव उइके व एसडीओपी नितेश पटेल के मागदर्शन में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। 31 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नौगांव से सतौरिया की ओर कार क्रमांक यूपी 16 एस 5759 से अवैध शराब ले जाई जा रही थी। इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में स्टाफ मेवली गांव पहुंचा, जहां पर पुलिस ने कार को घेराबंदी कर रोका। कार में रखी 14 पेटी (126 लीटर) अवैध शराब कीमत 84 हजार रुपए सहित रवि पिता प्रकाश अहिरवार (25) निवासी निवोदिया चौकी मंडीबामोरा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध परिवहन कर रही कार, जिसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शराब कहां से लाई गई थी और कहां इसके बेचा जाना था, पुलिस इसकी जांच में जुटी है।

इनकी रही अहम भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी अनूप यादव, उप निरीक्षक मनोज राय, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह, आरक्षक प्रेमजीत सिंह, भूपेन्द्र, जितेन्द्र, ब्रजेन्द्र सिंह, युधिष्ठिर, राहुल सोलंकी, दिनेश राय, अर्पित, महिला आरक्षक साल्वी की अहम भूमिका रही।

Published on:

01 Sept 2025 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / पुलिस ने पकड़ी 84 हजार की 126 लीटर अवैध शराब, एक आरोपी गिरफ्तार

