घटिया क्वालिटी के चावलों का हो रहा राशन दुकानों पर वितरण, नान के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

राशन दुकान पर इस तरह का चावल हो रहा वितरित
बीना. बीपीएल कार्डधारियों को राशन दुकानों से गेहूं और चावल मिलते हैं, लेकिन चावलों की क्वालिटी ठीक न होने से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। एसडीएम विजय डेहरिया ने कुछ दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें घटिया क्वालिटी के चावल मिले हैं।
एसडीएम ने गांधी वार्ड और प्रताप वार्ड की राशन दुकानों का निरीक्षण किया था, जहां स्टॉक सही पाया गया। हितग्राहियों को वितरित होने वाला गेहूं सही मिला, लेकिन चावल में कीड़े थे। चावल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन दुकानों पर भेजे जाते हैं, लेकिन दुकानों को स्टॉक देते समय क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि चावल की क्वालिटी ठीक नहीं मिलने पर डीएम नान को पत्र भेजा जा रहा है।
हितग्राहियों की शिकायत पर नहीं देते ध्यान
चावल या गेहूं की क्वालिटी ठीक न होने पर हितग्राही भी शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जाता और मजबूरी में वह घटिया क्वालिटी का खाद्यान्न ले लेते हैं। साथ ही कई जगहों पर समय पद दुकान न खुलने की भी शिकायत आए दिन सामने आती हैं। समीक्षा बैठक में विधायक, नपाध्यक्ष ने भी इसपर नाराजगी जताई थी।
विभाग के अधिकारी नहीं करते निरीक्षण
खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिससे यह स्थिति बनती है। बीना में पिछले कुछ वर्षों से स्थायी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है। अन्य जगहों के प्रभार होने के कारण वह ध्यान नहीं देते हैं।
किया जाता है निरीक्षण
राशन दुकानों का निरीक्षण किया जाता है, पिछले दिनों हींगटी दुकान का निरीक्षण किया था, जिसमें अनियमितताएं पाए जाने पर प्रकरण तैयार कर एसडीएम को सौंपा गया है। साथ ही चावल की क्वालिटी ठीक न होने पर नान के अधिकरियों को पत्र भेज चुके हैं।
सौरभ यादव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बीना
