घटिया क्वालिटी के चावलों का हो रहा राशन दुकानों पर वितरण, नान के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

बीना. बीपीएल कार्डधारियों को राशन दुकानों से गेहूं और चावल मिलते हैं, लेकिन चावलों की क्वालिटी ठीक न होने से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। एसडीएम विजय डेहरिया ने कुछ दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें घटिया क्वालिटी के चावल मिले हैं।

एसडीएम ने गांधी वार्ड और प्रताप वार्ड की राशन दुकानों का निरीक्षण किया था, जहां स्टॉक सही पाया गया। हितग्राहियों को वितरित होने वाला गेहूं सही मिला, लेकिन चावल में कीड़े थे। चावल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन दुकानों पर भेजे जाते हैं, लेकिन दुकानों को स्टॉक देते समय क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि चावल की क्वालिटी ठीक नहीं मिलने पर डीएम नान को पत्र भेजा जा रहा है।