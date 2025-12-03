पेड़ कटाई का विरोध, लोगों ने कहा सरकार एक पेड़ मां के नाम पर पौधे लगाकर करते हैं दिखावा, यहां काटे जा रहे पेड़

बीना. खिमलासा के करमपुर क्षेत्र में एमपीआइडीसी द्वारा बड़े स्तर पर पेड़ काटे जाने के विरोध में लोगों ने सोमवार को खुरई तहसील कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित की गई भूमि पर फलदार पेड़ों की कटाई से नाराज ग्रामीणों ने किसान नेता इंदरसिंह ठाकुर के नेतृत्व में रैली निकालकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

इस दौरान ग्रामीाण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार सुरेश सोनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भूमि आवंटन प्रक्रिया की जांच, पेड़ कटाई की निष्पक्ष पड़ताल तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हंै, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में वर्षों से सरकारी जमीन पर सैकड़ों फलदार पेड़ों से निकलने वाले फलों को बेचकर घर चलाते हैं, जिनको बिना उचित प्रक्रिया के हटाया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा, बल्कि स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का रोजगार भी खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के एक ओर एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से पौधारोपण को बढ़ावा देती है, जबकि दूसरी ओर करमपुर क्षेत्र में बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई करवाई जा रही है। यह सरकार का दोहरा रवैया उजागर होता है।