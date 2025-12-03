विरोध: लोको पायलट व सहायक लोको पायलट भूखे रहकर दौड़ा रहे ट्रेन

लोको व सहायक लोको पायलट 48 घंटे भूखे रहकर जो मांगे कर रहे हैं उनमें ट्रैवलिंग अलाउंस में 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के अनुपात में माइलेज भत्ते में वृद्धि करने, किलोमीटर भत्ते का 70 प्रतिशत आयकर मुक्त करने, आवधिक विश्राम 46 घंटे सुनिश्चित करने, एएलपी से एलपीएम तक सभी पदों का वेतनमान एल-6 से एल-10 स्तर पर तय करने, मेल-एक्सप्रेस में अधिकतम 6 घंटे और मालगाड़ी में 8 घंटे ड्यूटी का नियम लागू करने, लगातार दो रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी न कराने, 36 घंटे के अंदर मुख्यालय वापसी सुनिश्चित करने, सहायक लोको पायलट से एफएसडी और हैंड ब्रेक का काम कराना बंद करने, महिला रनिंग स्टाफ की सुरक्षा और समस्याओं पर विशेष उपाय करने, एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।