दिल्ली-आगरा मार्ग पर बड़ा हादसा टला, पटरी से उतरे ट्रेन के 12 डिब्बे, ट्रेने 10 घंटे लेट

दिल्ली-आगरा रेल रूट पर बड़ा हादसा टला (Photo Source- Patrika Input)
Rail Accident Avert :मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आने वाले बीना से गुजरने वाले दिल्ली-आगरा रेलवे ट्रैक पर वृंदावन-आझई सेक्शन के बीच जैंत इलाके में रेलवे का बड़ा हादसा टल गया। यहां कोयले से भरी एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया है।
हादसे के चलते दिल्ली-आगरा अप और डाउन रेलवे ट्रैक पर यातायात बाधित हो गया है, जिससे जंक्शन पहुंचने वाली कई ट्रेने अपने निर्धारित समय से घंटों लेट पहुंच सकीं। वहीं, नई दिल्ली से रानी कमलापति जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को निरस्त करना पड़ा है।
जानकारी के अनुसार मथुरा की ओर से दिल्ली जा रही एक कोयले से भरी मालगाड़ी मंगलवार रात करीब 9 बजे वृंदावन-आझई सेक्शन में पटरी से उतर गई। हादसे में अप और डाउन ट्रैक बाधित हो गया, जिससे दिल्ली से मथुरा के बीच ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया और ट्रेनों को टुंडला होते हुए आगरा तक लाया गया। जहां से वह नियमित मार्ग से होते हुए जंक्शन पहुंची।
ट्रेनों के डायवर्ट किए जाने के कारण कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे देरी से जंक्शन पहुंची, इसमें दक्षिण एक्सप्रेस, नांदेड़ एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग