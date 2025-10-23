दिल्ली-आगरा मार्ग पर बड़ा हादसा टला, पटरी से उतरे ट्रेन के 12 डिब्बे, ट्रेने 10 घंटे लेट

जानकारी के अनुसार मथुरा की ओर से दिल्ली जा रही एक कोयले से भरी मालगाड़ी मंगलवार रात करीब 9 बजे वृंदावन-आझई सेक्शन में पटरी से उतर गई। हादसे में अप और डाउन ट्रैक बाधित हो गया, जिससे दिल्ली से मथुरा के बीच ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया और ट्रेनों को टुंडला होते हुए आगरा तक लाया गया। जहां से वह नियमित मार्ग से होते हुए जंक्शन पहुंची।