दो गांवों के बीच हिंसक झड़प, 10 से ज्यादा महिला-पुरुषों पर जानलेवा हमला, हालात संभालने कलेक्टर-SP ने संभाला मोर्चा

Violent clash in MP : जिले की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर उठे सवाल। विशेष समुदाय के लोगों पर जानलेवा हमला। 10 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष गंभीर घायल हुए। हिंसक झड़प ने उड़ाई प्रशासन की नींद। मोर्चा संभालने सड़क पर उतरे SP-कलेक्टर।

2 min read

शहडोल

image

Faiz Mubarak

Oct 23, 2025

Violent clash in MP

जिले के दो गांवों के बीच हिंसक झड़प (Photo Source- Patrika)

Violent clash in MP :मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाले दो दांवों के लोगों के बीच सोमवार रात हिंसक झड़प होने का मामला समने आया है। बताया जा रहा है कि, यहां विवाद इस कदर बढ़ा कि, देखते ही देखते पूरे इलाके तनाव फैल गया। दो गावों के बीच हुई इस हिंसक झड़प ने प्रशासन तक की नींद उड़ा दी। हालात संभालने के लिए खुद एसपी और कलेक्टर को सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि, घटना ने एक बार फिर जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

जिले के कोतवाली अंतर्गत ग्राम जुगवारी के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग शाम को किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने केलमनीया के ऊपर पहाड़ी गांव गए थे। कार्यक्रम से लौटते समय रास्ते में केलमनीया के लोगों से किसी बात पर उनका विवाद हो गया, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 10 से अधिक महिलाएं और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इधर जैसे ही मारपीट की बात दोनों गावों में फैली हालात बेकाबू हो गए। घायल पक्ष के लोग अस्पताल में ही उग्र हो गए और पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। उन्होंने मांग की कि, मारपीट करने वाले केलमनीया पक्ष के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हालात को देखते हुए केलमनीया और जुगवारी दोनों गांवों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

एसपी और कलेक्टर ने देर रात मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि देर रात तक हालात तनावपूर्ण बने रहे, लेकिन, पुलिस की सक्रियता से स्थिति पर काबू पा लिया। लेकिन, इस घटना ने एक बार फिर जिले के साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है।

Published on:

23 Oct 2025 11:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / दो गांवों के बीच हिंसक झड़प, 10 से ज्यादा महिला-पुरुषों पर जानलेवा हमला, हालात संभालने कलेक्टर-SP ने संभाला मोर्चा

