दो गांवों के बीच हिंसक झड़प, 10 से ज्यादा महिला-पुरुषों पर जानलेवा हमला, हालात संभालने कलेक्टर-SP ने संभाला मोर्चा

Violent clash in MP :मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाले दो दांवों के लोगों के बीच सोमवार रात हिंसक झड़प होने का मामला समने आया है। बताया जा रहा है कि, यहां विवाद इस कदर बढ़ा कि, देखते ही देखते पूरे इलाके तनाव फैल गया। दो गावों के बीच हुई इस हिंसक झड़प ने प्रशासन तक की नींद उड़ा दी। हालात संभालने के लिए खुद एसपी और कलेक्टर को सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि, घटना ने एक बार फिर जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।