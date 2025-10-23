Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

IPS Transfer : आधी रात ADG और AIG रेंज के अफसर इधर से उधर, देखें लिस्ट

IPS Transfer : एमपी में आधी रात को आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एडीजी और आईजी स्तर के अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इरशाद वली को SAF भोपाल रेंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खबर में देखें किसे क्या जिम्मेदारी दी गई।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 23, 2025

IPS Transfer

IPS ट्रांसफर (Photo Source- Patrika)

IPS Transfer : मध्य प्रदेश में देर रात आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य के 7 सीनियर ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी के तहत एडीजी और आईजी स्तर के अफसरों को अधर से उधर किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक, सीनियर आईपीएस राजाबाबू सिंह, डीपी गुप्ता, केपी व्यंकटेश्वर राव और इरशाद वली की भूमिका में बदलाव किया गया है। एडीजी प्रशिक्षण पीएचक्यू और शिकायत व मानव अधिकार पीएचक्यू (अतिरिक्त प्रभार) राजाबाबू सिंह को एडीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे एडीजी शिकायत और मानवाधिकार की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। आईजी एसएएफ पीएचक्यू इरशाद वली को आईजी एसएएफ भोपाल रेंज और आईजी एसएएफ पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इन्हें मिला अतिरिक्त प्रभार

देव प्रकाश गुप्ता को एडीजी मानव अधिकार, शिकायत पीएचक्यू की जिम्मेदारी के साथ एडीजी सामुदायिक पुलिसिंग, आरटीआई, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, पुलिस मैन्युअल, आरएंडडी और पुलिस सुधार पीएचक्यू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

एडीजी नारकोटिक्स केपी व्यंकटेश्वर राव को एडीजी तकनीकी सेवाएं पीएचक्यू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईजी ईओडब्ल्यू भोपाल सुशांत सक्सेना को आईजी इन्वेस्टिगेशन पीएचक्यू, चैत्रा एन आईजी शिकायत और मानव अधिकार को आईजी एससीआरबी पीएचक्यू और कुमार सौरभ आईजी आजाक पीएचक्यू को आईजी एसआईएसएफ और आजाक आईजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

ये भी पढ़ें

IMD Alert : अरब सागर में बना चक्रवात, 22, 23 और 24 अक्टूबर को 15 जिलों में बारिश की चेतावनी
भोपाल
IMD Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 08:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / IPS Transfer : आधी रात ADG और AIG रेंज के अफसर इधर से उधर, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BDA की तीन योजनाओं में 5000 मकान-दुकान का ‘रास्ता’ साफ

bhopal vikas pradhikaran
भोपाल

एमपी में रिडेंसिफिकेशन के नियम बदलेंगे, ज्यादा छूट नहीं देगी सरकार

MP News CM Mohan Yadav
भोपाल

एमपी में किसानों को 1800 करोड़ की सौगात, सीएम का बड़ा ऐलान

CM's big announcement of 1800 crore rupees relief to farmers in MP
भोपाल

Ladli Behna Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों को 318 करोड़ की सौगात, बैंक खातों में आएगी भाईदूज की भेंट

318 crore rupees gift for Ladli Behna in MP on Bhai Dooj
भोपाल

एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.