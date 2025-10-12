9 साल से कर रहे थे स्लीपर की मांग, रेलवे ने बढ़ा दिया AC कोच

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में हुई बैठकों में कई बार मांग कर चुके हैं कि राज्यरानी में स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई जाए। हाल ही में रेलवे ने थर्ड एसी कोच बढ़ाया है, इससे यात्रियों की समस्याएं कम नहीं होंगी। थर्ड एसी का किराया भी बहुत ज्यादा होता है। क्षेत्र के यात्रियों को जरूरत स्लीपर कोच की है, इसकी मांग की जाएगी। बैठक में इस पर आपत्ति लेंगे। - मो. इरशाद, सदस्य रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति