रैमकी का भुगतान न होने पर छोड़ा काम, दूसरी कंपनी हुई फेल, नतीजा एक माह से कचरा कलेक्शन बंद

बीना. वर्ष 2017 से शहर में घर-घर कचरा कलेक्शन का कार्य रैमकी कंपनी को दिया गया था और कंपनी कार्य भी कर रही थी। अचानक दिसंबर 24 से कंपनी का करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए भुगतान न करते हुए नगर पालिका ने हटा दिया था। रैमकी की जगह एवी इंफ्रा को काम दिया था। नई कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर पाई और करीब चार माह का भुगतान रोक दिया गया है, जिससे एक माह से शहर में कचरा कलेक्शन बंद है। नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा शहरवासी भुगत रहे हैं।

पिछले माह कचरा कंपनी को लेकर चली खींचतान में सीएमओ को निलंबित किया था। क्योंकि परिषद का आरोप था कि सीएमओ और कचरा कंपनी की लापरवाही से शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी है। इसके बाद कंपनी को हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक दूसरी कंपनी को कार्य नहीं दिया है। एक माह से शहर में कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है और परिषद हाथ पर हाथ रखे बैठी है। कचरा कलेक्शन बंद होने से लोगों के घरों में कचरा रखा है या फिर सडक़ों पर फेंकने मजबूर हैं। इसके बाद भी नगर पालिका ने भी कचरा कलेक्शन को लेकर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है।