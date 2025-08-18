रैमकी का भुगतान न होने पर छोड़ा काम, दूसरी कंपनी हुई फेल, नतीजा एक माह से कचरा कलेक्शन बंद

बीना. वर्ष 2017 से शहर में घर-घर कचरा कलेक्शन का कार्य रैमकी कंपनी को दिया गया था और कंपनी कार्य भी कर रही थी। अचानक दिसंबर 24 से कंपनी का करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए भुगतान न करते हुए नगर पालिका ने हटा दिया था। रैमकी की जगह एवी इंफ्रा को काम दिया था। नई कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर पाई और करीब चार माह का भुगतान रोक दिया गया है, जिससे एक माह से शहर में कचरा कलेक्शन बंद है। नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा शहरवासी भुगत रहे हैं।
पिछले माह कचरा कंपनी को लेकर चली खींचतान में सीएमओ को निलंबित किया था। क्योंकि परिषद का आरोप था कि सीएमओ और कचरा कंपनी की लापरवाही से शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी है। इसके बाद कंपनी को हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक दूसरी कंपनी को कार्य नहीं दिया है। एक माह से शहर में कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है और परिषद हाथ पर हाथ रखे बैठी है। कचरा कलेक्शन बंद होने से लोगों के घरों में कचरा रखा है या फिर सडक़ों पर फेंकने मजबूर हैं। इसके बाद भी नगर पालिका ने भी कचरा कलेक्शन को लेकर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है।
स्थायी सीएमओ का इंतजार
नगर पालिका में स्थायी सीएमओ का इंतजार भी एक माह से है। कुछ दिनों पूर्व नगर परिषद शाहगढ़ के सीएमओ विनय मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन स्थायी सीएमओ ने होने से भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पूरा समय भी वह नगर पालिका में नहीं दे पा रहे हैं। कचरा कंपनी के संबंध में जानकारी लेने जब उन्हें फोन लगाया, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
तीन दिन में हो जाएगी व्यवस्था
नई कंपनी से बात चल रही है और सीएमओ के साथ चर्चा होने के बाद करीब चार दिन में यह व्यवस्था हो जाएगी।
लता सकवार, अध्यक्ष, नगर पालिका, बीना