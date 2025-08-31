शहरवासियों को राहत: बेलई तिराहा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर अस्थायी रूप से डाला जाएगा कचरा, कुरुआ में बनाई जा रहा बाउंड्रीवॉल

बीना. दो माह से शहर का कचरा एकत्रित करने जगह को लेकर किचकिच चल रही है और अधिकारी इसकी तलाश नहीं कर पा रहे थे। इस मामले को लेकर शनिवार को एसडीएम विजय डेहरिया ने तहसील के सभाकक्ष में बैठक बुलाई थी और इसमें हल भी निकला। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, जनपद अध्यक्ष उषा राय सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे।

बैठक में एसडीएम ने बताया कि कुरुआ में एफएसटी प्लांट से दिसंबर माह से कचरा नहीं उठा, क्योंकि नगर पालिका ने कंपनी बदल दी थी। इसके बाद गर्मी में कचरा जलाया गया, मृत मवेशी भी फेंके गए और बारिश में स्थिति खराब होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने कचरा डालने का विरोध किया। यदि नगर पालिका पहले ही बाउंड्रीवॉल बना देती और कचरा नियमित उठता, तो यह स्थिति नहीं बनती। उन्होंने कचरा एकत्रित करने सभी से सुझाव मांगे थे। बैठक में मौजूद पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ने कहा कि कुरुआ में जब तक बाउंड्रीवॉल का निर्माण चल रहा है, तब तक बेलई तिराहा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के एक हिस्से में कचरा एकत्रित किया जाए। यहां से नियमित रूप से कचरा उठाना जाए, जिससे लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने वहां मृत मवेशी ना डालने की बात कही। कुरुआ में बाउंड्रीवॉल बनने के बाद वहां कचरा एकत्रित किया जाए। एसडीएम ने कहा कि कुरुआ में बाउंड्रीवॉल बनने के बाद ग्रामीणों को समझाइश दी जाएगी और वहां कचरा डाला जाएगा। इस अवसर पर विजय हुरकट, करोड़ी यादव, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र उपाध्याय, मनोज शर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैंया, जनपद उपाध्यक्ष अमरप्रताप सिंह, पार्षद जितेन्द्र बोहरे, मधुलिका यादव, नीतू राय, नपा नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय, विजय लखेरा, बीडी रजक, योगेश दीक्षित, तहसीलदार अंबर पंथी आदि उपस्थित थे।