सागर

शहरवासियों को राहत: बेलई तिराहा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर अस्थायी रूप से डाला जाएगा कचरा, कुरुआ में बनाई जा रहा बाउंड्रीवॉल

तहसील में आयोजित की गई बैठक में हुआ निर्णय, रैमकी कंपनी को बुलाने की तैयारी

सागर

sachendra tiwari

Aug 31, 2025

Garbage will be dumped temporarily at the trenching ground located at Belai Tiraha
बैठक में चर्चा करते हुए

बीना. दो माह से शहर का कचरा एकत्रित करने जगह को लेकर किचकिच चल रही है और अधिकारी इसकी तलाश नहीं कर पा रहे थे। इस मामले को लेकर शनिवार को एसडीएम विजय डेहरिया ने तहसील के सभाकक्ष में बैठक बुलाई थी और इसमें हल भी निकला। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, जनपद अध्यक्ष उषा राय सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे।
बैठक में एसडीएम ने बताया कि कुरुआ में एफएसटी प्लांट से दिसंबर माह से कचरा नहीं उठा, क्योंकि नगर पालिका ने कंपनी बदल दी थी। इसके बाद गर्मी में कचरा जलाया गया, मृत मवेशी भी फेंके गए और बारिश में स्थिति खराब होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने कचरा डालने का विरोध किया। यदि नगर पालिका पहले ही बाउंड्रीवॉल बना देती और कचरा नियमित उठता, तो यह स्थिति नहीं बनती। उन्होंने कचरा एकत्रित करने सभी से सुझाव मांगे थे। बैठक में मौजूद पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ने कहा कि कुरुआ में जब तक बाउंड्रीवॉल का निर्माण चल रहा है, तब तक बेलई तिराहा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के एक हिस्से में कचरा एकत्रित किया जाए। यहां से नियमित रूप से कचरा उठाना जाए, जिससे लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने वहां मृत मवेशी ना डालने की बात कही। कुरुआ में बाउंड्रीवॉल बनने के बाद वहां कचरा एकत्रित किया जाए। एसडीएम ने कहा कि कुरुआ में बाउंड्रीवॉल बनने के बाद ग्रामीणों को समझाइश दी जाएगी और वहां कचरा डाला जाएगा। इस अवसर पर विजय हुरकट, करोड़ी यादव, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र उपाध्याय, मनोज शर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैंया, जनपद उपाध्यक्ष अमरप्रताप सिंह, पार्षद जितेन्द्र बोहरे, मधुलिका यादव, नीतू राय, नपा नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय, विजय लखेरा, बीडी रजक, योगेश दीक्षित, तहसीलदार अंबर पंथी आदि उपस्थित थे।

निर्माण कार्य में ना हो भ्रष्टाचार
पूर्व जनपद अध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका ने ट्रेचिंग ग्राउंड में जो बाउंड्रीवॉल बनाई थी, उसमें भ्रष्टाचार किया गया था, जिससे पूरी टूट गई। अब कुरुआ में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और बाउंड्रीवॉल 15 फीट ऊंची बनाई जाए। ट्रेचिंग ग्राउंड में नगर पालिका ने एक लाइट लगा दी है, जो आज तक नहीं जली और उसका कोई उपयोग भी नहीं है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है।

पचास प्रतिशत भुगतान मांग रही रैमकी
प्रभारी सीएमओ विनय मिश्रा ने बताया कि रैमकी का करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए बकाया है और कंपनी 50 प्रतिशत भुगतान करने पर काम करने की बात कह रही है, लेकिन नपा के पास इतनी राशि नहीं है। संचित निधि में 40 लाख रुपए हैं, जिसमें से 75 प्रतिशत दे सकते हैं और 65 लाख रुपए नगर निगम में जमा है। साथ ही कंपनी ने अभी काम करने के लिए 25 दिन का समय मांगा है, लेकिन जल्द से जल्द काम शुरू कराने प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी को करीब 20 लाख रुपए का हर माह भुगतान होगा, लेकिन सफाई कर ढाई लाख रुपए आ रहा है।

विधायक क्यों हैं इस मुद्दे से दूर
शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि शहरवासी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन विधायक ना तो गांव गईं और ना समस्या हल करने सामने आईं। वह इस मुद्दे से दूर क्यों हैं। वहीं, बैठक की सूचना होने के बाद भी भाजपा के ही पूरे पार्षद नहीं पहुंचे।

मृत मवेशी को जलाने लगाई जाए मशीन
पूर्व विधायक डॉ. विनोद पंथी ने मृत मवेशियोंं को कहीं भी डालने से आ रही परेशानी पर कहा कि इसके लिए नगर पालिका को एक मशीन लगानी चाहिए, जिसमें उन्हें जलाया जा सके।

31 Aug 2025 11:50 am

31 Aug 2025 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / शहरवासियों को राहत: बेलई तिराहा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर अस्थायी रूप से डाला जाएगा कचरा, कुरुआ में बनाई जा रहा बाउंड्रीवॉल

