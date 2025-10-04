दशहरा चल समारोह में बवाल, दो गुटों में हुई चाकूबाजी, वीडियो वायरल

मोतीनगर पुलिस के मुताबिक विसर्जन के लिए जा रही झांकियों को देखकर नाबालिग चमेली चौक स्कूल के यहां से निकल रहा था। तभी पीछे से तीन युवक सुमित उर्फ अभिषेक खटीक, देवांश सोनी और एक अन्य युवक बाइक पर सवार होकर आए और पार्टी करने के लिए जबरन रुपयों की मांग करने लगे। जब पैसे देने से माना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर गुस्साए युवकों ने नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू नाबालिग के पेट में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धड़पकड़ शुरु की। आधे घंटे के भीतर पुलिस ने सुमित खटीक और देवांश सोनी को हिरासत में ले लिया। वहीं तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। (MP News)