सागर

दशहरा चल समारोह में बवाल, दो गुटों में हुई चाकूबाजी, वीडियो वायरल

MP News: सागर में दशहरा चल समारोह के दौरान दो गुटों की भिड़ंत और नाबालिग पर चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा।

2 min read

सागर

image

Akash Dewani

Oct 04, 2025

sagar dussehra chal samaroh viral video stabbing incident mp news

sagar dussehra chal samaroh viral video stabbing incident (Patrika.com)

Dussehra Chal Samaroh Viral Video: सागर में चल समारोह के दौरान तीन बत्ती कटरा बाजार में दो गुटों के बीच चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान दो गुटों के बीच मामूली विवाद हो गया और फिर एक युवक ने दूसरे गुट के एक युवक पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक चाकू से हमला करता दिख रहा है। साथ ही दोनों गुट एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। चल समारोह के बीच हुई इस घटना से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मौका देखकर उपद्रवी बेखौफ होकर चाकूबाजी करते दिखे। (MP News)

युवक को ले जाया गया अस्पताल

चाकूबाजी की घटना में घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हालांकि, पुलिस का दावा है कि पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के चलते दशहरा कार्यक्रम और चल समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई। (MP News)

पुलिस ने तीन में से दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

दशहरा चल समारोह के दौरान जहां एक ओर लोगों का जनसमूह माता की भक्ति और उनकी विदाई में डूबा था। वहीं भीड़भाड़ और चहल-पहल के बीच उपद्रवी तत्व वारदात को अंजाम देने का मौका तलाश रहे थे। मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दशहरा चल समारोह के दौरान रात करीब 11 बजे तीन युवकों ने नाबालिग से पार्टी करने रुपयों की मांग की और जब उसने मना किया तो, उस पर चाकू से हमला कर दिया।

मोतीनगर पुलिस के मुताबिक विसर्जन के लिए जा रही झांकियों को देखकर नाबालिग चमेली चौक स्कूल के यहां से निकल रहा था। तभी पीछे से तीन युवक सुमित उर्फ अभिषेक खटीक, देवांश सोनी और एक अन्य युवक बाइक पर सवार होकर आए और पार्टी करने के लिए जबरन रुपयों की मांग करने लगे। जब पैसे देने से माना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर गुस्साए युवकों ने नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू नाबालिग के पेट में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धड़पकड़ शुरु की। आधे घंटे के भीतर पुलिस ने सुमित खटीक और देवांश सोनी को हिरासत में ले लिया। वहीं तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। (MP News)

Published on:

04 Oct 2025 01:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दशहरा चल समारोह में बवाल, दो गुटों में हुई चाकूबाजी, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

