हरदा

दोबारा लागू हुई भावांतर योजना का विरोध शुरू, किसानों ने निकाली ट्रेक्टर रैली

Bhavantar Yojana: मध्य प्रदेश में किसानों ने भावांतर योजना को नकारते हुए ट्रैक्टर रैलियों से विरोध तेज कर दिया है। एमएसपी पर खरीदी, अतिवृष्टि मुआवजा और बीमा क्लेम की मांगों ने आंदोलन गरमा दिया। (mp news)

2 min read

हरदा

image

Akash Dewani

Oct 04, 2025

farmers protest Bhavantar Yojana msp compensation mp news

farmers protest Bhavantar Yojana msp compensation (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: मध्य प्रदेश में हरदा जिले में सोयाबीन को लेकर सरकार द्वारा दोबारा लागू की गई भावांतर योजना (Bhavantar Yojana) का किसानों से सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया है। एमएसपी (MSP) पर खरीदी की मांग को लेकर जिले के हर गांव में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। शुक्रवार को हुई विशेष ग्राम सभाओं में कई सैकड़ों पंचायतों ने भावांतर योजना के विरोध में प्रस्ताव लिए है। अबगांव खुर्द में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाले जाने और सरकारी एजेंडे को नकारे जाने के बाद दोपहर में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, जिपं के प्रभारी सीईओ प्रवीण इवने, एसडीएम एके डेहरिया ने पंचायत भवन में योजना के फायदे गिनाए।

मोहन सरकार दोबारा लागू की योजना

साल 2017 में लागू की गई भावांतर योजना को डॉ. मोहन यादव की सरकार ने दोबारा लागू कर दिया है। बीते सालों में इस योजना से किसानों को नुकसान और व्यापारियों तथा बिचौलियों को फायदा होने के कडवे अनुभव के कारण इस बार किसान रोड पर उतरकर इसका विरोध करने लगे हैं। आम किसान यूनियन ने अबगांव खुर्द में शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों की रैली निकाली। जिसमें 500 से ज्यादा किसान शामिल हुए। यूनियन 3 दिनों में 15 से ज्यादा पंचायतों में ट्रैक्टर रैली निकाल चुका है। 10 अक्टूबर तक हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य है। (mp news)

मुआवजे के लिए आंदोलन शुरू

यूनियन के सुनील गोल्या ने कहा कि मप्र में अतिवृष्टि व कीट-रोगों से खरीफ की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा और बीमा क्लेम किसानों को दिया जाए। अच्छी फसल की खरीदी एमएसपी पर हो। भावांतर योजना से सिर्फ व्यापारी व बिचौलियों को फायदा होगा। यूनियन के राम इनानिया ने कहा कि अभी आंदोलन पंचायत स्तर से शुरू किया है।

हर गांव, पंचायत में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। सीएम के नाम का ज्ञापन सरपंच, सचिव, पटवारियों को दे रहे है। जागरुकता के लिए बैठकें हो रही है। ग्राम सभाओं में भावांतर के विरोध में प्रस्ताव लिए हैं। जनपद पंचायत सदस्य श्याम चोयल की मौजूदगी में यूयिनन ने सरपंच, सचिव, पटवारी को ज्ञापन सौंपा। मांगें नहीं मानने पर जिला मुख्यालय फिर भोपाल में विरोध प्रदर्शन की बात कही। (mp news)

किसान आक्रोश मोर्चा, सोमवार को देगा ज्ञापन

किसान आक्रोश मोर्चा के शैलेंद वर्मा, अमन दुबे ने बताया कि मोर्चा 70 फीसदी फसल नुकसानी के पंचायतों में प्रस्ताव पास करा चुका है। सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम सभाओं में पारित प्रस्ताव की कॉपी सौंपेंगे। ज्ञापन में जिले में 70 प्रतिशत या इससे अधिक फसल नुकसान की आधिकारिक घोषणा करने, किसानों को पूरा फसल बीमा. मुआवजा देने, रबी सीजन के लिए समय पर खाद, बीज देने की सहित फसल नुकसानी का सर्वे कराकर तुरंत रिपोर्ट शासन को भेजने की मांग शामिल रहेगी। (mp news)

ये हैं 5 मांगें

  • अतिवृष्टि कीट व रोगों से बर्बाद फसलों का तुरंत सर्वे कर मुआवजा दिया जाए।
  • भावांतर योजना के बजाय सोयाबीन, मक्का सभी फसलों की खरीदी एमएसपी पर हो।
  • वर्ष 2018 की भावांतर योजना की बकाया राशि किसानों को तुरंत भुगतान हो।
  • रबी सीजन के लिए डीएपी, यूरिया की उपलब्धता पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करें।
  • बेसहारा मवेशियों से फसलों को बचाने के लिए गौशालाओं में प्रबंध करें।

योजना के फायदे और प्रावधान बताए

अगांव खुर्द ग्राम पंचायत भावंतर योजना से जुड़ी उनकी शंका का समाधान किया। योजना के फायदे और प्रावधान बताए हैं। - सिद्धार्थ जैन, कलेक्टर

MP की सड़कों में दबी घोटालों की खुलेंगी परतें, 6 महीने में टीम करेगी जांच
गुना

Published on:

04 Oct 2025 09:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / दोबारा लागू हुई भावांतर योजना का विरोध शुरू, किसानों ने निकाली ट्रेक्टर रैली

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

