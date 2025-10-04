दोबारा लागू हुई भावांतर योजना का विरोध शुरू, किसानों ने निकाली ट्रेक्टर रैली

MP News: मध्य प्रदेश में हरदा जिले में सोयाबीन को लेकर सरकार द्वारा दोबारा लागू की गई भावांतर योजना (Bhavantar Yojana) का किसानों से सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया है। एमएसपी (MSP) पर खरीदी की मांग को लेकर जिले के हर गांव में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। शुक्रवार को हुई विशेष ग्राम सभाओं में कई सैकड़ों पंचायतों ने भावांतर योजना के विरोध में प्रस्ताव लिए है। अबगांव खुर्द में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाले जाने और सरकारी एजेंडे को नकारे जाने के बाद दोपहर में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, जिपं के प्रभारी सीईओ प्रवीण इवने, एसडीएम एके डेहरिया ने पंचायत भवन में योजना के फायदे गिनाए।