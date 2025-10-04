MP की सड़कों में दबी घोटालों की खुलेंगी परतें, 6 महीने में टीम करेगी जांच

road construction scam guna municipality (Patrika.com)
Road Construction Scam:गुना शहर में नगरपालिका (Guna Municipality) की सड़कों के नीचे भ्रष्टाचार की कई परतें दबी हुई है। इसमें नपा के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी और घटिया निर्माण की शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार ने जांच शुरु करवाई है। राज्य सरकार ने शहर की सड़कों की जांच के लिए हाल में उत्तराखंड से रिटायर्ड इंजीनियर तेजप्रताप सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी है।
रावत अपनी टीम के साथ शुक्रवार को गुना आए। उन्होंने ग्वालियर से आए अधिकारियों व नपा के स्थानीय अधिकार अधिकारियों व शिकायतकर्ता नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ के साथ कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी हनुमान क समेत कई बस्तियों में किए गए निर्माण संबंधी कामों का निरीक्षण किया। (MP News)
मौके पर जांच अधिकारी के सवालों का सब इंजीनियर सुनील जैन और अन्य इंजीनियर जवाब नहीं दे पाए, वे बगले झांकते नजर आए। जांच अधिकारी तेजप्रताप सिंह रावत नेतृत्व में आई टीम सबसे पहले हनुमान कॉलोनी पहुंची, जहां नाले के पास बने अस्थाई पुल, नाली निर्माण, खरंजा निर्माण आदि की जांच की। अनुबंध में निर्धारित सड़कों व कामों के निर्माण में काफी अंतर मिला। काम कम और भुगतान अधिक होना मिला। काम की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली। विद्युत सामग्री खरीदी में भी अनियमितताओं का खुलासा हुआ। (MP News)
वार्ड 33 के पटेल नगर में सवा चार सौ मीटर लंबी सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण होना था। यह सड़क मानकों के अनुरूप नहीं मिली। रावत ने जब सड़क खुदवाकर नाप-तौल कराई तो इंजीनियरों को पसीना आ गया। मानकों के अनुरूप सड़क न बनने पर जांच अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। (MP News)
कमला गैरेज के पास और भगत सिंह कॉलोनी समेत अन्य जगह भी सड़क-नाली निर्माण में बड़े स्तर पर गड़बड़िया मिलीं। यहां भी कुछ काम ऐसे मिले जिनकी फाइल तो बनी. लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुए। ऐसे ही न्यू सिटी पीतांबरा कॉलोनी में बगैर नालियां बनी हुई घटिया सड़कें मिलीं। (MP News)
पिछले दिनों एक शिकायत पर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ रिटायर्ड इंजीनियर को भेजा था। उन्हें भी सड़क निर्माण में काफी फर्जीवाड़ा और कमियां मिलीं थीं, जिनकी जांच कर वे अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाले है। (MP News)
