MP की सड़कों में दबी घोटालों की खुलेंगी परतें, 6 महीने में टीम करेगी जांच

MP News: सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार की कहानी बहुत जल्द जनता के सामने होंगी। जांच टीम ने जगह-जगह घटिया काम, फर्जी भुगतान और अधूरे निर्माण का पर्दाफाश कर अफसरों को कटघरे में खड़े होंगे।

2 min read

गुना

image

Akash Dewani

Oct 04, 2025

road construction scam guna municipality mp news

road construction scam guna municipality (Patrika.com)

Road Construction Scam:गुना शहर में नगरपालिका (Guna Municipality) की सड़कों के नीचे भ्रष्टाचार की कई परतें दबी हुई है। इसमें नपा के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी और घटिया निर्माण की शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार ने जांच शुरु करवाई है। राज्य सरकार ने शहर की सड़कों की जांच के लिए हाल में उत्तराखंड से रिटायर्ड इंजीनियर तेजप्रताप सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी है।

रावत अपनी टीम के साथ शुक्रवार को गुना आए। उन्होंने ग्वालियर से आए अधिकारियों व नपा के स्थानीय अधिकार अधिकारियों व शिकायतकर्ता नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ के साथ कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी हनुमान क समेत कई बस्तियों में किए गए निर्माण संबंधी कामों का निरीक्षण किया। (MP News)

जवाब नहीं दे पाए इंजीनियर

मौके पर जांच अधिकारी के सवालों का सब इंजीनियर सुनील जैन और अन्य इंजीनियर जवाब नहीं दे पाए, वे बगले झांकते नजर आए। जांच अधिकारी तेजप्रताप सिंह रावत नेतृत्व में आई टीम सबसे पहले हनुमान कॉलोनी पहुंची, जहां नाले के पास बने अस्थाई पुल, नाली निर्माण, खरंजा निर्माण आदि की जांच की। अनुबंध में निर्धारित सड़कों व कामों के निर्माण में काफी अंतर मिला। काम कम और भुगतान अधिक होना मिला। काम की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली। विद्युत सामग्री खरीदी में भी अनियमितताओं का खुलासा हुआ। (MP News)

पटेल नगर में गड़बड़ी

वार्ड 33 के पटेल नगर में सवा चार सौ मीटर लंबी सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण होना था। यह सड़क मानकों के अनुरूप नहीं मिली। रावत ने जब सड़क खुदवाकर नाप-तौल कराई तो इंजीनियरों को पसीना आ गया। मानकों के अनुरूप सड़क न बनने पर जांच अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। (MP News)

यहां भी घटिया सड़कें

कमला गैरेज के पास और भगत सिंह कॉलोनी समेत अन्य जगह भी सड़क-नाली निर्माण में बड़े स्तर पर गड़बड़िया मिलीं। यहां भी कुछ काम ऐसे मिले जिनकी फाइल तो बनी. लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुए। ऐसे ही न्यू सिटी पीतांबरा कॉलोनी में बगैर नालियां बनी हुई घटिया सड़कें मिलीं। (MP News)

पिछले महीने भी हुई थी जांच

पिछले दिनों एक शिकायत पर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ रिटायर्ड इंजीनियर को भेजा था। उन्हें भी सड़क निर्माण में काफी फर्जीवाड़ा और कमियां मिलीं थीं, जिनकी जांच कर वे अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाले है। (MP News)

इन कार्यों की शिकायत

  • वार्ड 37 में डामरीकरण कार्य (भगतसिंह कॉलोनी)।
  • वार्ड 2 में पूर्व मंत्री महेन्द्र सिह गली। सिसौदिया के निवास के पास वाली
  • वार्ड 17 में वर्धमान भवन के सामने वाली सड़क । - वार्ड 23 में रेल ब्रिज के नीचे वाली सड़क ।
  • वार्ड 19 में प्रेमी जी की पुलिया के पीछे का भाग।

Updated on:

04 Oct 2025 08:50 am

Published on:

04 Oct 2025 08:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / MP की सड़कों में दबी घोटालों की खुलेंगी परतें, 6 महीने में टीम करेगी जांच

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

