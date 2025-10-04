MP की सड़कों में दबी घोटालों की खुलेंगी परतें, 6 महीने में टीम करेगी जांच

मौके पर जांच अधिकारी के सवालों का सब इंजीनियर सुनील जैन और अन्य इंजीनियर जवाब नहीं दे पाए, वे बगले झांकते नजर आए। जांच अधिकारी तेजप्रताप सिंह रावत नेतृत्व में आई टीम सबसे पहले हनुमान कॉलोनी पहुंची, जहां नाले के पास बने अस्थाई पुल, नाली निर्माण, खरंजा निर्माण आदि की जांच की। अनुबंध में निर्धारित सड़कों व कामों के निर्माण में काफी अंतर मिला। काम कम और भुगतान अधिक होना मिला। काम की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली। विद्युत सामग्री खरीदी में भी अनियमितताओं का खुलासा हुआ। (MP News)