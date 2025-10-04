Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

Big News: बाजार में आएंगे नए नोट, दूर होगी खुल्ले की समस्या

MP News: मध्य प्रदेश के बाजारों में त्यौहारी सीजन पर नकदी की किल्लत दूर होगी। आरबीआई जल्द 100, 200, 500 के नए करारे नोट और 20 रुपए का सिक्का उपलब्ध कराएगा।

2 min read

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Oct 04, 2025

RBI new currency notes 500 100 20 rupees coins mp news

RBI new currency notes 500 100 20 rupees coins (Patrika.com)

New Currency Notes: त्यौहारी बाजार में आमजन और व्यापारियों के पास 100 से लेकर 500 रुपए तक के नए करारे नोट आ जाएगे। बाजार में नोटों की डिमांड पूरी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही नए नोटों की आपूर्ति बैंकों को करने वाला है। सीजन में 20 रुपए का चमचमाता सिक्का भी खुल्ले पैसे, की समस्या को दूर करेगा। (mp news)

नर्मदापुरम के प्रतिभूति कागज कारखाना (SPM) नए नोटों को छापने के लिए कागज तैयार कर रिजर्व बैंक को भेज दिया है। बाजार की मांग और बैंकों की डिमांड पर रिजर्व बैंक ने भी नए और करारे नोटों की तैयारी कर ली है। लीड बैंकों की मांग के मुताबिक इनकी आपूर्ति रिजर्व बैंक करेगा। प्रयास यही है कि त्यौहार में बाजार में नीट की किल्लत न हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बाजार में फुटकर राशि और नकदी के चक्कर में कारोबार प्रभावित होता है। (mp news)

ज्यादातर बाजार नकदी पर निर्भर इसलिए की है तैयारी

मध्य प्रदेश कृषि प्रधान होने के कारण लेनदेन में नगदी का उपयोग अधिक होता है। परचून, किराना, कपड़ा का फुटकर बाजार लगभग 60 प्रतिशत नगदी पर ही चलता है। त्यौहारी सीजन शुरू होते ही बाजार में तेजी से उछाल आएगा। नगदी का उपयोग कई गुना बढ़ जाएगा। पुराने नोटों के साथ और नए नोटों की जरूरत पड़ेगी।

प्रदेशभर में किसानों को भी गेहूं, मूंग सहित उपज का भुगतान भी खातों में किया गया है। किसान, समान्य वर्ग के परिवार त्यौहारी सीजन पर खरीदारी करने नगदी का उपयोग अधिक करेंगे। आमजन की सुविधा और छोटे, बढ़े और फुटकर बाजार का संचालन सुलभ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेस्ट में 100, 200 और 500 रूपए के नए नोट की आपूर्ति की जाएगी। (mp news)

बाजार में में सिक्कों की भी महत्वपूर्ण भूमिका

बाजार में 5 से लेकर 20 रुपए तक के सिक्कों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। रिजर्व बैंक से जल्द ही 20 रुपए के सिक्के की आपूर्ति की उम्मीद है। नर्मदापुरम व्यापारी महासंघ अध्यक्ष राजकुमार खंडेलवाल ने बताया बाजार में रोजाना लगभग 3 लाख के 5 से लेकर 20 रुपए के तक के सिक्कों की जरूरत पड़ती हैं। थोक और फुटकर व्यापारी लगातार बैंकों से इसकी डिमांड करते रहते हैं। (mp news)

रिजर्व बैंक की डिमांड के मुताबिक एसपीएम लगातार करंसी पेपर का निर्माण कर आपूर्ति कर रहा है।- संजय भावसार, पीआरओ, एसपीएम नर्मदापुरम

त्यौहारी सीजन पर नगदी का उपयोग कई गुना अधिक होता है। इसलिए जल्दी ही 100 से 500 रुपए तक के नए नोट बैंकों के चेस्ट में पहुंच जाएंगे। 20 रुपए का सिक्का भी मिल सकता है। इससे बाजार का संचालन और आसान हो जाता है।- रमेश डी बघेला, लीड बैंक मैनेजर सेंट्रल बैंक नर्मदापुरम

ये भी पढ़ें

MP में जला सोनम रघुवंशी वाला रावण, ‘राजा’ ने लगाई आग, वीडियो वायरल
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 08:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / Big News: बाजार में आएंगे नए नोट, दूर होगी खुल्ले की समस्या

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दशहरा के दिन गुंडागर्दी, अवैध शराब कारोबारियों ने महिला मजदूरों के साथ की मारपीट

illegal liquor sellers attack female laborers narmadapuram mp news
नर्मदापुरम

भाजपा सांसद का Viral Video, 1 क्विंटल फूलों से करावाया खुद का अभिषेक, लोगों ने किया ट्रोल

darshan singh chaudhary viral video self abhishek trolled mp news
नर्मदापुरम

एमपी में मंत्री की धौंस दिखाकर शिक्षिकाओं के साथ अश्लीलता कर रहा स्कूल प्रिंसीपल

School principal using ministerial influence to harass female teachers
नर्मदापुरम

ये क्या…’कचरा’ समझकर फेंक दिए डायनासोर के जीवाश्म !

(सोर्स: सोशल मीडिया)
नर्मदापुरम

प्रिंसिपल ने स्कूल की 8 महिला शिक्षकों से कहा- आई लव यू, किसी से कहना मत….

principal sends obscene messages female teachers narmadapuram mp news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.