Big News: बाजार में आएंगे नए नोट, दूर होगी खुल्ले की समस्या

RBI new currency notes 500 100 20 rupees coins (Patrika.com)
New Currency Notes: त्यौहारी बाजार में आमजन और व्यापारियों के पास 100 से लेकर 500 रुपए तक के नए करारे नोट आ जाएगे। बाजार में नोटों की डिमांड पूरी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही नए नोटों की आपूर्ति बैंकों को करने वाला है। सीजन में 20 रुपए का चमचमाता सिक्का भी खुल्ले पैसे, की समस्या को दूर करेगा। (mp news)
नर्मदापुरम के प्रतिभूति कागज कारखाना (SPM) नए नोटों को छापने के लिए कागज तैयार कर रिजर्व बैंक को भेज दिया है। बाजार की मांग और बैंकों की डिमांड पर रिजर्व बैंक ने भी नए और करारे नोटों की तैयारी कर ली है। लीड बैंकों की मांग के मुताबिक इनकी आपूर्ति रिजर्व बैंक करेगा। प्रयास यही है कि त्यौहार में बाजार में नीट की किल्लत न हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बाजार में फुटकर राशि और नकदी के चक्कर में कारोबार प्रभावित होता है। (mp news)
मध्य प्रदेश कृषि प्रधान होने के कारण लेनदेन में नगदी का उपयोग अधिक होता है। परचून, किराना, कपड़ा का फुटकर बाजार लगभग 60 प्रतिशत नगदी पर ही चलता है। त्यौहारी सीजन शुरू होते ही बाजार में तेजी से उछाल आएगा। नगदी का उपयोग कई गुना बढ़ जाएगा। पुराने नोटों के साथ और नए नोटों की जरूरत पड़ेगी।
प्रदेशभर में किसानों को भी गेहूं, मूंग सहित उपज का भुगतान भी खातों में किया गया है। किसान, समान्य वर्ग के परिवार त्यौहारी सीजन पर खरीदारी करने नगदी का उपयोग अधिक करेंगे। आमजन की सुविधा और छोटे, बढ़े और फुटकर बाजार का संचालन सुलभ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेस्ट में 100, 200 और 500 रूपए के नए नोट की आपूर्ति की जाएगी। (mp news)
बाजार में 5 से लेकर 20 रुपए तक के सिक्कों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। रिजर्व बैंक से जल्द ही 20 रुपए के सिक्के की आपूर्ति की उम्मीद है। नर्मदापुरम व्यापारी महासंघ अध्यक्ष राजकुमार खंडेलवाल ने बताया बाजार में रोजाना लगभग 3 लाख के 5 से लेकर 20 रुपए के तक के सिक्कों की जरूरत पड़ती हैं। थोक और फुटकर व्यापारी लगातार बैंकों से इसकी डिमांड करते रहते हैं। (mp news)
रिजर्व बैंक की डिमांड के मुताबिक एसपीएम लगातार करंसी पेपर का निर्माण कर आपूर्ति कर रहा है।- संजय भावसार, पीआरओ, एसपीएम नर्मदापुरम
त्यौहारी सीजन पर नगदी का उपयोग कई गुना अधिक होता है। इसलिए जल्दी ही 100 से 500 रुपए तक के नए नोट बैंकों के चेस्ट में पहुंच जाएंगे। 20 रुपए का सिक्का भी मिल सकता है। इससे बाजार का संचालन और आसान हो जाता है।- रमेश डी बघेला, लीड बैंक मैनेजर सेंट्रल बैंक नर्मदापुरम
नर्मदापुरम
मध्य प्रदेश न्यूज़
