Big News: बाजार में आएंगे नए नोट, दूर होगी खुल्ले की समस्या

नर्मदापुरम के प्रतिभूति कागज कारखाना (SPM) नए नोटों को छापने के लिए कागज तैयार कर रिजर्व बैंक को भेज दिया है। बाजार की मांग और बैंकों की डिमांड पर रिजर्व बैंक ने भी नए और करारे नोटों की तैयारी कर ली है। लीड बैंकों की मांग के मुताबिक इनकी आपूर्ति रिजर्व बैंक करेगा। प्रयास यही है कि त्यौहार में बाजार में नीट की किल्लत न हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बाजार में फुटकर राशि और नकदी के चक्कर में कारोबार प्रभावित होता है। (mp news)