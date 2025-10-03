Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

MP में जला सोनम रघुवंशी वाला रावण, ‘राजा’ ने लगाई आग, वीडियो वायरल

MP News: भोपाल में रावण दहन की परंपरा इस बार विवादों में घिर गई। हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम के पुतले वाला रावण जलाया गया। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Akash Dewani

Oct 03, 2025

MP High Court Sonam Raghuvanshi ravan effigy Dussehra bhopal

MP High Court Sonam Raghuvanshi ravan effigy Dussehra bhopal (फोटो- सोशल मीडिया)

MP High Court: दशहरे (Dussehra) पर जहां देशभर में रावण के पुतले जलाए गए, वहीं राजधानी में लोगों ने मप्र हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) की तस्वीर के साथ रावण दहन किया। रावण के दस सिरों की जगह अपने पतियों की हत्या की आरोपी महिलाओं की तस्वीरें लगा दी गईं। भोपाल के गौतम नगर का यह रावण दहन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुतले में लगाई गई इन महिलाओं की भी तस्वीर

पुतले पर लगाए दस चेहरों में सोनम के अलावा मेरठ के 'नीले ड्रम कांड' की आरोपी मुस्कान और इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया भी शामिल थी। मुस्कान पर अपने प्रेमी साहिल के साथ पति की हत्या कर शव को नीले ड्रम में भरने का आरोप है, जबकि निकिता पर पति अतुल को आत्महत्या की ओर धकेलने का आरोप है। इस रावण दहन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पीठ पर राजा रघुवंशी की तस्वीर लगाकार पुतले में आग लगा रहा है।

कोर्ट के आदेश अवहेलना

बता दें कि, इंदौर में विजयदशमी से ठीक पहले पौरुष संस्था ने ऐसे ही रावण दहन की योजना बनाई थी। इस पर सोनम रघुवंशी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए ऐसे पुतला दहन पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद आरोपित महिलाओं की तस्वीरों के साथ पुतला जलाया गया।

दिवाली के बाद कांग्रेस में होगा फेरबदल, तय होगी नई कार्यसमिति
रतलाम

Updated on:

03 Oct 2025 03:01 pm

Published on:

03 Oct 2025 02:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में जला सोनम रघुवंशी वाला रावण, ‘राजा’ ने लगाई आग, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

