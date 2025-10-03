MP में जला सोनम रघुवंशी वाला रावण, ‘राजा’ ने लगाई आग, वीडियो वायरल

MP High Court Sonam Raghuvanshi ravan effigy Dussehra bhopal (फोटो- सोशल मीडिया)
MP High Court: दशहरे (Dussehra) पर जहां देशभर में रावण के पुतले जलाए गए, वहीं राजधानी में लोगों ने मप्र हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) की तस्वीर के साथ रावण दहन किया। रावण के दस सिरों की जगह अपने पतियों की हत्या की आरोपी महिलाओं की तस्वीरें लगा दी गईं। भोपाल के गौतम नगर का यह रावण दहन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुतले पर लगाए दस चेहरों में सोनम के अलावा मेरठ के 'नीले ड्रम कांड' की आरोपी मुस्कान और इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया भी शामिल थी। मुस्कान पर अपने प्रेमी साहिल के साथ पति की हत्या कर शव को नीले ड्रम में भरने का आरोप है, जबकि निकिता पर पति अतुल को आत्महत्या की ओर धकेलने का आरोप है। इस रावण दहन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पीठ पर राजा रघुवंशी की तस्वीर लगाकार पुतले में आग लगा रहा है।
बता दें कि, इंदौर में विजयदशमी से ठीक पहले पौरुष संस्था ने ऐसे ही रावण दहन की योजना बनाई थी। इस पर सोनम रघुवंशी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए ऐसे पुतला दहन पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद आरोपित महिलाओं की तस्वीरों के साथ पुतला जलाया गया।
