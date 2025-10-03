MP में जला सोनम रघुवंशी वाला रावण, ‘राजा’ ने लगाई आग, वीडियो वायरल

पुतले पर लगाए दस चेहरों में सोनम के अलावा मेरठ के 'नीले ड्रम कांड' की आरोपी मुस्कान और इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया भी शामिल थी। मुस्कान पर अपने प्रेमी साहिल के साथ पति की हत्या कर शव को नीले ड्रम में भरने का आरोप है, जबकि निकिता पर पति अतुल को आत्महत्या की ओर धकेलने का आरोप है। इस रावण दहन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पीठ पर राजा रघुवंशी की तस्वीर लगाकार पुतले में आग लगा रहा है।