दिवाली के बाद कांग्रेस में होगा फेरबदल, तय होगी नई कार्यसमिति

congress block president: राजनीतिक संगठन कांग्रेस में पार्टी की गाइड लाइन के अनुसार कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के साथ ही अन्य से रायशुमारी के बाद रतलाम शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। अब इनकी कार्यकारिणी को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार शहर के ब्लाकों और कार्यसमिति की घोषणा अगले सप्ताह तक हो जाएगी जबकि जिला कांग्रेस की तरफ से 20 अक्टूबर के बाद यह घोषणा करने की बात सामने आ रही है। जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं नाम तय करेंगे किंतु इसका निर्णय और अनुमोदन प्रदेश की बॉडी करेगी। (MP News)