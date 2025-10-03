दिवाली के बाद कांग्रेस में होगा फेरबदल, तय होगी नई कार्यसमिति

ratlam congress block president appointment (फोटो- सोशल मीडिया)
congress block president: राजनीतिक संगठन कांग्रेस में पार्टी की गाइड लाइन के अनुसार कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के साथ ही अन्य से रायशुमारी के बाद रतलाम शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। अब इनकी कार्यकारिणी को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार शहर के ब्लाकों और कार्यसमिति की घोषणा अगले सप्ताह तक हो जाएगी जबकि जिला कांग्रेस की तरफ से 20 अक्टूबर के बाद यह घोषणा करने की बात सामने आ रही है। जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं नाम तय करेंगे किंतु इसका निर्णय और अनुमोदन प्रदेश की बॉडी करेगी। (MP News)
रतलाम शहर में चार और ग्रामीण अंचल में कांग्रेस के 16 ब्लॉक है। शहर के ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तय करना शहर कांग्रेस अध्यक्ष के जिम्मे होता है जबकि ग्रामीण में जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष को तय करना है। शहर में नाम तय करने में ज्यादा मशक्कत का काम नहीं है जबकि ग्रामीण में इसके दावेदार बहुत ज्यादा सामने आ रहे है। इससे नाम तय करने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी।
ब्लॉकों के अध्यक्ष और जिले तथा शहर की कार्यसमिति तय करने से पहले प्रदेश के जिला शहर, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे सदस्यों के साथ ही विभिन्न निकायों में प्रतिनिधि रह चुके, दावेदारी कर चुके लोगों से भी चचा करनी पड़ेगी। कोई उम्मीदवार हारा है तो उसकी वजह भी जाननी पड़ेगी कि पार्टी नेताओं ने कितना सहयोग किया या किया ही नहीं। इनकी राय भी नए अहम होगी। (MP News)
कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियक्त्ति के पहले नामों पर विचार-
विमर्श किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि ऐसे सक्रिय और उर्जावान लोगों को इसमें शामिल करें जिससे संगठन को और ज्यादा मजबूती मिल सके। जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी।- शांतिलाल वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष
पूरे जिले में सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी चर्चा चल रही है।
वरिष्ठ नेताओं से भी मार्गदर्शन लिया जा रहा है जिससे सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में मौका दिया जा सके। 20 सितंबर के पहले प्रदेश संगठन को सूची भेजनी है।- हर्ष विजय गेहलोत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग