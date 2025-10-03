Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

दिवाली के बाद कांग्रेस में होगा फेरबदल, तय होगी नई कार्यसमिति

MP News: कांग्रेस में शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची तय करने की जद्दोजहद तेज हो गई है। दिवाली

2 min read

रतलाम

image

Akash Dewani

Oct 03, 2025

ratlam congress block president appointment mp news

ratlam congress block president appointment (फोटो- सोशल मीडिया)

congress block president: राजनीतिक संगठन कांग्रेस में पार्टी की गाइड लाइन के अनुसार कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के साथ ही अन्य से रायशुमारी के बाद रतलाम शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। अब इनकी कार्यकारिणी को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार शहर के ब्लाकों और कार्यसमिति की घोषणा अगले सप्ताह तक हो जाएगी जबकि जिला कांग्रेस की तरफ से 20 अक्टूबर के बाद यह घोषणा करने की बात सामने आ रही है। जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं नाम तय करेंगे किंतु इसका निर्णय और अनुमोदन प्रदेश की बॉडी करेगी। (MP News)

16 ब्लॉक के अध्यक्ष होने है घोषित

रतलाम शहर में चार और ग्रामीण अंचल में कांग्रेस के 16 ब्लॉक है। शहर के ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तय करना शहर कांग्रेस अध्यक्ष के जिम्मे होता है जबकि ग्रामीण में जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष को तय करना है। शहर में नाम तय करने में ज्यादा मशक्कत का काम नहीं है जबकि ग्रामीण में इसके दावेदार बहुत ज्यादा सामने आ रहे है। इससे नाम तय करने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी।

ब्लॉकों के अध्यक्ष और जिले तथा शहर की कार्यसमिति तय करने से पहले प्रदेश के जिला शहर, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे सदस्यों के साथ ही विभिन्न निकायों में प्रतिनिधि रह चुके, दावेदारी कर चुके लोगों से भी चचा करनी पड़ेगी। कोई उम्मीदवार हारा है तो उसकी वजह भी जाननी पड़ेगी कि पार्टी नेताओं ने कितना सहयोग किया या किया ही नहीं। इनकी राय भी नए अहम होगी। (MP News)

नामों पर विचार किया जा रहा

कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियक्त्ति के पहले नामों पर विचार-
विमर्श किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि ऐसे सक्रिय और उर्जावान लोगों को इसमें शामिल करें जिससे संगठन को और ज्यादा मजबूती मिल सके। जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी।- शांतिलाल वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष

एक साथ करेंगे नियुक्तियां

पूरे जिले में सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी चर्चा चल रही है।
वरिष्ठ नेताओं से भी मार्गदर्शन लिया जा रहा है जिससे सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में मौका दिया जा सके। 20 सितंबर के पहले प्रदेश संगठन को सूची भेजनी है।- हर्ष विजय गेहलोत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष

ये भी पढ़ें

इंदौर मेट्रो का विस्तार…प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब को बनाएगा पावरहाउस
देवास

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 10:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / दिवाली के बाद कांग्रेस में होगा फेरबदल, तय होगी नई कार्यसमिति

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

’57 अनधिकृत कॉलोनियों’ को मिलेंगी सारी सुविधाएं, निर्माण की भी अनुमति

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रतलाम

बिस्किट के पैकेट में पाकिस्तानी झंडे, परिवार के उड़े होश, अब तीन राज्यों की पुलिस तलाश रही नेटवर्क

MP News
रतलाम

10वीं व 12वीं स्टूडेंट्स को राहत, फॉर्म में नहीं लगाना पड़ेगा ये 1 डॉक्यूमेंट

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम

नक्शे स्वीकृत…58 ‘अवैध’ कॉलोनियां होंगी ‘वैध’, 13 करोड़ की मिली मंजूरी

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम

‘पीएम आवास’ फ्लैटों का बंद होगा बिजली-पानी ! बैंक दे रही नोटिस

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.