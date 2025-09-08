Patrika LogoSwitch to English

सागर

सरपंच के परिजनों ने कहा मिल रहीं जान से मारने की धमकी, दी जाए सुरक्षा

एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन, चार सितंबर की हुई थी सरपंच की हत्या, दो आरोपी हुए हैं गिरफ्तार

सागर

sachendra tiwari

Sep 08, 2025

Sarpanch's family said they are getting death threats, they should be given security
एसडीओपी को जानकारी देते हुए सरपंच का भाई

बीना. देवल सरपंच लाखन यादव की हत्या के बाद परिवार के लोगों ने जान का खतरा बताया है और एसडीओपी नितेश पटेल को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा देने के साथ-साथ आरोपियों के सहयोगियों पर मामला दर्ज करने की मांग की है।
ज्ञापन के माध्यम से मृतक के भाई प्रमोद यादव ने बताया कि 4 सितंबर की शाम बड़े भाई सरपंच घर आए थे और बताया था कि सुरेन्द्र यादव, सोबरन यादव सहित तीन अन्य लोग उनके घर आए थे। उन्होंने देवल पंचायत में विकसित की जा रही गोशाला में हस्तक्षेप करने से मना किया था। गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संंबंध में धमकी दी कि अगर ज्यादा हस्तक्षेप किया, तो जान चली जाएगी। इसके बाद वह घर से निकले और रास्ते में कार चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है, लेकिन हत्या के षडयंत्र में शामिल सुरेन्द्र यादव, सोबरन यादव के अलावा अन्य तीन लोगों के नाम शामिल नहीं किए हैं। साथ ही परिवार के लोगों को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही हैं। यदि परिवार को कोई क्षति होती है, तो उसकी जिम्मेदारी आरोपियों की होगी। उन्होंने परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग की है। एसडीओपी ने गांव में लगातार पुलिस गश्त कराने सहित अन्य बिन्दुओं पर जांच करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि 4 सितंबर की शाम सरंपच की कार से कुचलकर हत्या हुई थी और इस मामले में पुलिस ने सोबरन और उसके भाई सुरेन्द्र को आरोपी बनाया है। साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

Published on:

08 Sept 2025 12:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सरपंच के परिजनों ने कहा मिल रहीं जान से मारने की धमकी, दी जाए सुरक्षा

