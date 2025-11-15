विज्ञान भवन बनकर तैयार, हैंडओवर का इंतजार, भवन मिलने से विद्यार्थियों को मिलेंगी सुविधाएं

बीना. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विज्ञान भवन तैयार किया गया है। यह भवन कुछ माह पहले तैयार हो चुका है और हैंडओवर का इंतजार है। भवन मिलने से विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलेंगी।

महाविद्यालय में सभी संकायों में करीब 2200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और पुराना भवन छोटा पडऩे लगा है। परिसर में ही विज्ञान भवन का निर्माण कराया गया है, जो तीन मंजिला बनाया गया है, जिसमें पर्याप्त जगह है। यहां विज्ञान भवन शिफ्ट होने से व्यवस्थित लैबों की सुविधा मिलेगी। इंडस्ट्रीयल कैमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी लैब की सुविधा भी यहां मिलेगी, जिससे विद्यार्थियों को प्रयोग करने में आसानी होगी। साथ ही पुराने भवन के कक्ष खाली होने से अन्य संकाय के विद्यार्थियों को अच्छी बैठक व्यवस्था मिलेगी। जानकारी के अनुसार इस भवन के हैंडओवर के लिए प्राचार्य को पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई पहल नहीं की गई है। समीक्षा बैठक में विधायक ने भवन के हैंडओवर को लेकर बात कही थी। इसके बाद भी देरी की जा रही है।