Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

विज्ञान भवन बनकर तैयार, हैंडओवर का इंतजार, भवन मिलने से विद्यार्थियों को मिलेंगी सुविधाएं

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बना है भवन, दो पुराने भवन हो चुके हैं खंडहर

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 15, 2025

Science building is ready, waiting for handover, students will get facilities after getting the building.

विज्ञान भवन

बीना. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विज्ञान भवन तैयार किया गया है। यह भवन कुछ माह पहले तैयार हो चुका है और हैंडओवर का इंतजार है। भवन मिलने से विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलेंगी।
महाविद्यालय में सभी संकायों में करीब 2200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और पुराना भवन छोटा पडऩे लगा है। परिसर में ही विज्ञान भवन का निर्माण कराया गया है, जो तीन मंजिला बनाया गया है, जिसमें पर्याप्त जगह है। यहां विज्ञान भवन शिफ्ट होने से व्यवस्थित लैबों की सुविधा मिलेगी। इंडस्ट्रीयल कैमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी लैब की सुविधा भी यहां मिलेगी, जिससे विद्यार्थियों को प्रयोग करने में आसानी होगी। साथ ही पुराने भवन के कक्ष खाली होने से अन्य संकाय के विद्यार्थियों को अच्छी बैठक व्यवस्था मिलेगी। जानकारी के अनुसार इस भवन के हैंडओवर के लिए प्राचार्य को पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई पहल नहीं की गई है। समीक्षा बैठक में विधायक ने भवन के हैंडओवर को लेकर बात कही थी। इसके बाद भी देरी की जा रही है।

पुराने भवनों जैसा न हो हाल
महाविद्यालय में वर्षों पूर्व बने भवन उपयोग के बिना खंडहर हो गए हैं और दो करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने इस भवन का भी ही यही हाल न हो जाए। इसके लिए अधिकारियों को भवन हैंडओवर कराकर विज्ञान संकाय शुरू कराने की जरूरत है।

जल्द निर्माण समिति करेगी निरीक्षण
भवन लगभग बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही निर्माण समिति द्वारा निरीक्षण कर भवन को हैंडओवर करने का निर्णय लिया जाएगा। इस भवन के मिलने से विद्यार्थियों को लाभ होगा।
डॉ. रेखा बरेठिया, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 11:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / विज्ञान भवन बनकर तैयार, हैंडओवर का इंतजार, भवन मिलने से विद्यार्थियों को मिलेंगी सुविधाएं

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीराम महाबारात की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक

A meeting of officials was held regarding the preparations for Shri Ram Mahabaraat.
सागर

डॉ. आंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस के कोच में मिला संदिग्ध बैग, हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची आरपीएफ

A suspicious bag was found in a coach of the Dr. Ambedkar Nagar-Prayagraj Express
सागर

डॉ. हरिसिंह गौर विवि में 37 विभाग, 614 छात्र-छात्राएं कर रहे इस वर्ष शोध, 3681 दाखिले हुए

सागर

मप्र में प्रति हजार प्रसव हो जाती हैं 43 नवजात की मौतें, यह आंकड़ा देश में सबसे अधिक

सागर

बिना नोटिस तोड़ दी वर्षों पुरानी दुकान, निगम ने कहा- सरकारी जमीन पर थी

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.