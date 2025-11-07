Patrika LogoSwitch to English

सागर

एसडीएम ने कहा सभी सुरक्षा गार्ड आएं डे्रस में, नहीं तो कटेगा वेतन

कृषि उपज मंडी में भावांतर योजना के तहत चल रही खरीदी देखी, सोयाबीन की देखी गुणवत्ता

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 07, 2025

SDM said all security guards should come in uniform, otherwise their salaries will be deducted.

सोयाबीन का सैंपल देखते हुए एसडीएम

बीना. कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण गुरुवार की सुबह एसडीएम विजय डेहरिया ने किया। भावांतर योजना के तहत हो रही सोयाबीन की खरीदी की जानकारी ली और किसानों से चर्चा की। साथ ही अनियमितताएं मिलने पर कर्मचारियों को निर्देशित किया।
एसडीएम ने सोयाबीन के सैंपल देखे और डाक नीलामी के दौरान व्यापारी, कर्मचारी, किसानों से बात की। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा गार्ड ड्रेस में न मिलने पर नाराजगी जताई और ड्रेस न पहनने पर वेतन काटने के लिए कहा है। साथ व्यापारियों की दुकानों के सामने शेड लगाकर फैलाए गए अतिक्रमण को भी देखा। मंडी के पीछे लगे गेट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां एक व्यक्ति ने अपने प्लाट में गड्ढा किया है, जिससे सडक़ का हिस्सा भी उसमें आ गया है और ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं निकल पा रहे हैं। एसडीएम ने इसके लिए दूसरी जगह से गेट लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बड़े शेड में कुछ व्यापारियों का अनाज रखा हुए लिने पर तत्काल खाली कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पूर्व मंडी अध्यक्ष अमरप्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

भावांतर के तहत कितनी होगी खरीदी किसानों को नहीं जानकारी
निरीक्षण के दौरान भावांतर के तहत सोयाबीन बेचने आए किसानों ने बताया कि अभी तक यह नहीं बताया जा रहा है कि योजना के तहत एक एकड़ में कितने क्ंिवटल सोयाबीन खरीदा जाएगा, जिससे किसान असमंजस में है। इसपर मंडी कर्मचारियों ने बताया कि अभी इसको लेकर कोई आदेश नहीं आए हैं।

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एसडीएम ने कहा सभी सुरक्षा गार्ड आएं डे्रस में, नहीं तो कटेगा वेतन

